Priorizar el diálogo ante manifestaciones sociales: Silvano Aureoles

Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de septiembre de 2020.- Priorizar el diálogo con manifestantes y pugnar porque en Michoacán se garantice la justicia y protección a la población, fueron parte de los acuerdos que establecieron integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán



“Tenemos que anteponer el diálogo ante las manifestaciones y expresiones sociales, además de reforzar la vigilancia de las acciones para evitar se siga lastimando más la economía, que de por sí ya enfrentamos debido a la crisis en salud que aún no termina”, señaló Aureoles.



Ante la diversidad de retos que resolver, el Gobernador estableció la instalación de la Mesa de Coordinación en sesión permanente, a fin de atender con oportunidad cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población.



En las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna, con sede en Pátzcuaro, el Gobernador también reiteró su compromiso para que la muerte de la joven Jessica no quede impune.



“Todo el acompañamiento a la familia de Jessica, y decirles que no descansaremos hasta dar con él o los responsables de este terrible crimen, estoy seguro que habrá justicia y no quedará impune”, apuntó.



Lo anterior, tras escuchar los avances que se tienen en las investigaciones sobre el caso por parte de las áreas de procuración de justicia en Michoacán.



En la reunión estuvieron presentes Adrián López Solis, Fiscal General del Estado; Darío Ávalos Pedraza, comandante de la 43 Zona Militar; Mario Maqueda Mendoza, comandante de la X Zona Naval Militar.



Así como Francisco Javier Rodríguez Castrejón, jefe de Estado Mayor de la 21 Zona Militar y José Luis Fernández Gutiérrez, responsable de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional.