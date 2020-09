Prioridad, que las y los jóvenes de Michoacán continúen con su trayectoria académica: SEE

Morelia, Michoacán; a 3 de septiembre de 2020.- Con la finalidad de incentivar a jóvenes de escasos recursos a que continúen con su trayectoria académica, este jueves el secretario de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, lanzó a través de sus redes sociales un llamado al sector educativo público y privado, así como a la población en general, para apoyar juntos la educación de quienes más lo necesitan.

Bajo los hashtags #YoMeSumo y #QuédateEnLaEscuela, Ayala Morales invitó a formar parte de la iniciativa para evitar la deserción escolar y disminuir la brecha de desigualdad en la que se encuentran algunos jóvenes estudiantes que sueñan con terminar su carrera profesional, pero que ante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 deben tomar sus clases a la distancia, dificultando el avance, al no contar con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su preparación.

Es así que durante el video dijo “estamos pensando cómo ayudar a los jóvenes que cursan el nivel medio superior y superior, para que no se desanimen, que no dejen de estudiar, que no dejen la escuela, eso es lo que queremos; que no abandonen sus sueños”, explicó Ayala Morales.

Señaló que empezará esta propuesta apoyando con sus propios ingresos a 10 estudiantes de cada subsistema que se encuentran en una situación de alta y muy alta marginación con equipos de cómputo y de renta para que tengan internet y puedan continuar sus estudios. “Hoy en día necesitamos solidarizarnos y tener claro de que la realidad en el estado es muy diversa y hay muchas familias que necesitan de nuestro apoyo”.

Por lo anterior, convocó a los directores generales, rectores de universidades, subsecretarios, y a todos los que desean ser parte de dicha propuesta a sumarse de manera voluntaria a una causa de apoyo para que los jóvenes puedan seguir su trayectoria académica y se conviertan en los grandes profesionistas que el estado necesita.