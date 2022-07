Previenen para no cometer errores al emprender

Muchas personas piensan que al emprender un negocio lo importante es hacer dinero, mucho dinero, y no podrían estar equivocadas; crear un negocio se trata de tener un sentido, un propósito, no sólo acumular capital, eso vendrá después, destacó el C.P.C. Jesús Ascencio Martínez, egresado de la UAG y Socio de la Firma Global Practice International en su conferencia “¿Por qué fracasan los emprendimientos?” que impartió a estudiantes del Decanato de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).



El 66% de los emprendedores en México vende menos de 500 mil pesos al año y el 89% arrancaron su negocio con dinero de su familia y sólo el 3% recibieron alguna inversión formal. Por desgracia, el 75% de las empresas cierran antes de los dos años de haber sido creadas.

El experto, que maneja cientos de cuentas y ha ayudado a desarrollar diversas ideas de negocio y emprendimientos, señaló al menos cinco de los errores más comunes que las personas comenten al iniciar un negocio. Éstos son:



No tener propuesta de valor

Se refiere a no ofrecer o entender “qué te hace diferente” y “qué aportas a las personas”, vender sólo por vender está bien, pero no es suficiente, se necesita tener u ofrecer ese “algo” que te hace único.



Falta de una dirección estratégica

Curiosamente, muchas empresas mexicanas no tienen este punto o no prevén a futuro. Se trata de un conjunto de decisiones a implementarse que conseguirán que la organización se adapte a su entorno de forma competitiva, para poder alcanzar sus metas.

Carencia de una administración de riesgos y control adecuados



Éste es otro de los temas que pocos entienden y prevén. De manera sencilla, se trata de alinear estrategias, procesos, personas, tecnologías y conocimiento para manejar las posibles contingencias, cambios o peligros que podrían surgir, así como planes para mantener un control y orden dentro de la empresa o institución.



Aliarse con incompetentes

Se trata de con quién te alías, quién maneja qué y cómo se distribuyen las funciones dentro de las empresas; uno de los errores más comunes es el aliarse con personas que no están preparadas para manejar un negocio, responsabilizarse o con poca ética moral o profesional.

No aplicar procesos de mejora continúa

Por último, pero a veces el más difícil de los puntos a cumplir, es el aceptar que el cambio es continuo y que se necesita invertir y mejorar procesos, personas, ideas y propuestas para mejorar procesos de producción, servicio, distribución, contratación o captación de personal.

“Es posible que al intentar iniciar un negocio se cometan uno o todos estos errores, puedes lanzarte a emprender sin idea de lo que haces y está bien, pero lo mejor es tener un plan de acción y empezar, siempre teniendo en cuenta que puedes cometer errores, pero puedes evitar los más comunes y se los resumo: fíjense con quién hace negocios; piensen en qué están ofreciendo y en cómo harán las cosas”, dijo.



El egresado aportó otros datos interesantes como que en México, 33% de los emprendedores tienen entre 25 y 34 años; 1 de cada 3 desean emprender pero no lo hacen por miedo al fracaso y de 3 de cada 10 emprendedores iniciaron su negocio por necesidad, el resto por buscar un mejor estilo de vida.