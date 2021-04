Presidente AMLO, recibe la vacuna de Oxford-AstraZeneca #Covid19

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19.

En la conferencia de prensa matutina convocó a todas las personas adultas mayores a aplicársela si todavía no han acudido a los centros de vacunación.

“Los que se están quedando sin aplicarse la vacuna por alguna precaución que tengan, decirles que estamos seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro. No hay reacciones graves. Estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas”, remarcó.

Dijo que habrá oportunidad de vacunarse por primera vez cuando las brigadas regresen a los municipios para las segundas dosis a adultos mayores que ya accedieron a la primera.

Reiteró que toda la población tendrá su vacuna, de acuerdo con las diferentes etapas definidas dentro del Plan Nacional, de manera universal, gratuita y voluntaria.

“Nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho. Somos libres y debemos ejercer nuestra libertad a plenitud. Prohibido prohibir; es convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada. Si deciden no aplicarse la vacuna son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de informar que es importante protegernos frente a la pandemia”, apuntó.

La teniente enfermera Medina Vega de la Secretaría de la Defensa Nacional vacunó al presidente; previamente realizó un cuestionario sobre su estado de salud y le recomendó permanecer bajo vigilancia durante 30 minutos.

“Puede presentar algunos dolores, desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la punción; no rascar, no dar masaje, no aplicar compresas calientes ni frías. Algunas otras reacciones que pudiera presentar: dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular e incluso podría haber fiebre”, informó al mandatario.

La dosis que hoy recibió el jefe del Ejecutivo se suma a las 14 millones 571 mil 509 dosis aplicadas reportadas por la Secretaría de Salud al corte de las 21:00 horas del 19 de abril.