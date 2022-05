Presidente AMLO reafirma llamado a levantar bloqueo contra Cuba, tras su visita oficial

Cuba, a 08 de mayo de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador concluyó la gira de trabajo en Centroamérica y el Caribe realizando su primera visita oficial a Cuba, donde reiteró que seguirá buscando alternativas para que Estados Unidos levante el bloqueo comercial, económico y financiero a la isla.

“Insistiré con el presidente (Joseph) Biden en que no se excluya a ningún país de América en la Cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie”, remarcó.

En un mensaje a medios de comunicación junto a su homólogo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el mandatario sostuvo que es posible restablecer las relaciones de colaboración y amistad entre los pueblos del continente.

“Es tiempo de expresar y de explorar otra opción: la del diálogo con los gobernantes estadounidenses; convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América, de toda América es posible”, expresó en el Palacio de la Revolución en La Habana.

“Ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. (…) Es el momento de una nueva convivencia entre todos los países de América porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida y ya no beneficia a nadie”, agregó.

El jefe del Ejecutivo reafirmó su postura de mantener el diálogo entre las naciones y la necesidad de construir una integración continental semejante a la Unión Europea con una nueva visión política y económica apegada a la historia e identidades de la región.