Presidente AMLO envía mensaje en víspera de Navidad; desea salud y felicidad al pueblo de México #Video

“Yo deseo que todos estemos felices; que tengamos, sobre todo, salud. Qué importante es la salud; deseo eso, la salud y deseo que, aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia, porque eso es también muy importante, reunirnos todos en familia”, subrayó en un video compartido en sus redes sociales.

La concepción de la familia amplia, dijo, incluye a amistades y a la diversidad. “En mi caso, mis familias son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido y a todos abrazos”.

En compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, refirió que celebrará la Nochebuena con sus hijos y nietos. “Voy a tener la dicha enorme de reunirme con ellos”.

“El amor por encima de todo, el amor a nuestros semejantes, pero también a la naturaleza, el amor a los animales, el amor a la patria, aspiro –ya lo saben– a una República Amorosa”, externó.

El jefe del Ejecutivo reconoció a los pueblos indígenas, quienes son “la verdad más íntima de México y América Latina, por eso no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación; sí al amor”, apuntó.

Ante un nacimiento realizado en la región de los Altos de Chiapas, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller explicó que lo eligieron con el propósito de mostrar la belleza de las artesanías nacionales. En ese sentido, anheló tranquilidad, armonía y amor para toda la población.

“Nada me gustaría más que esta noche fuera de paz. (…) Recordar que el amor es el sentimiento, creo, más importante que debemos sentir y el que debemos dar. Quizás, más que recibir, dar”, señaló.

“Estamos cerrando este 2022, espero que hayan amado mucho, que les hayan amado mucho también y estén en paz. Que esta Nochebuena en sus casas estén contentos, tranquilos, en paz, dando gracias; es muy importante dar gracias”, agregó.

Además, mandó un abrazo a connacionales que viven en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.