Presidente AMLO convoca a celebrar logros de la 4T en marcha del 27 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que uno de los propósitos de la marcha del domingo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México es celebrar los logros y avances en cuatro años de la Cuarta Transformación.

Sostuvo que se trata de “una marcha festiva, alegre; (…) la gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes que respaldan este movimiento. (…) Sí tenemos mucho que celebrar, sobre todo por el cambio de mentalidad que hemos logrado con la revolución de las conciencias; ha sido como una gran campaña de alfabetización política”.

Aclaró que no está relacionada con la defensa de la reforma electoral que propone el Ejecutivo, sino fortalecer el movimiento que lidera y reconocer sus resultados.

“¿Cómo no vamos a celebrar que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían? Ya se aprobó el presupuesto y, desde el primero de enero del año próximo, ya van a recibir 25 por ciento más”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

Entre los aciertos del gobierno federal, dijo, destacan los Programas para el Bienestar, que atienden las causas de la violencia y ofrecen oportunidades a la población.

“Nosotros queremos que México sea de todos, que no sea propiedad de unos cuantos; queremos que el presupuesto se distribuya con justicia, que llegue a todos, que haya una distribución equitativa del ingreso, de la riqueza nacional; que aumenten los salarios para los trabajadores; que se apoye a los pobres; que no se privatice la educación, que no se privatice la salud; que la educación y la salud no sean privilegios, sino derechos”, enfatizó.

“Sostenemos que nadie nace malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y pensamos —porque somos revolucionarios— que si cambiamos las circunstancias, mejoran las condiciones de vida”, agregó.

El presidente López Obrador señaló que actualmente el pueblo está unido y aprueba acciones de su gestión, como la atención a quienes menos tienen y la política de cero corrupción e impunidad.

Encabezará el recorrido el próximo domingo a las 9:00 horas y al concluir, en la Plaza de la Constitución, rendirá el informe a la nación.

“Estamos arrancando de raíz al régimen corrupto de injusticias, de privilegios, entonces sí tenemos mucho que celebrar. La mayoría de la gente está contenta y no es un asunto de colores, es que estamos llevando a cabo un proyecto de transformación distinto y contrapuesto al que se impuso en los últimos tiempos”, expresó.