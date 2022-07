Presentan Gobernador y titular de la SSP a la Guardia Civil de Michoacán

Morelia, Michoacán, 18 de julio del 2022.- En un estricto apego a la legalidad y derechos humanos en el ámbito policial, esta mañana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), General José Alfredo Ortega Reyes, presentaron a la nueva Guardia Civil, antes Policía Michoacán.



“Hoy vamos a abrir una nueva etapa, debe quedar claro que nosotros tomamos en nuestras manos la seguridad pública de la entidad. Recibimos un estado que en esta materia estaba desarticulado y con una corporación insuficiente; nosotros estamos sentando las bases para lograr una transformación de la institución policial. Esto tras el decretó del nuevo reglamento de la SSP que señala que, a partir del día de hoy (18 de julio), se pasa a ser oficialmente Guardia Civil de Michoacán”, señaló el gobernador Ramírez Bedolla.



Por su parte, el titular de SSP dijo: “hoy damos inicio a una nueva etapa para garantizar que las y los michoacanos puedan realizar su quehacer cotidiano. La política de cero tolerancia seguirá viva en todo momento, pues este cambio de imagen no es sólo hacia el exterior, sino en esencia. Seguiremos avanzando, velando por el bien de la sociedad, así que no descansaremos, no desistiremos en la búsqueda de una mejor sociedad”.



Añadió que con la Guardia Civil, se buscará Incrementar la confianza de la población en las instituciones de Seguridad Pública y la coordinación interinstitucional en todos los niveles, federal, municipal y autogobierno para dar pie al fortalecimiento operativo en aras de garantizar la seguridad física, social y/o patrimonial de la población, “pues este cambio forma parte de un periodo de transición hacia una estrategia de seguridad basada en dos ejes fundamentales: el de prevención y el de proximidad social”, refirió.



Explicó que se reforzarán cuatro mecanismos con la reciente nombrada Guardia Civil, los cuales son: fortalecimiento a la investigación de los delitos, unidad de guardia forestal, unidad de búsqueda de personas desaparecidas y unidad especializada de combate a la extorsión. Esto, sumado a que se pasará de 10 regiones a 13, a fin de atender la prevención del delito de raíz en todo el estado.



Lealtad, honor y compromiso, fue el exhorto por parte de Ortega Reyes a los integrantes de esta nueva Guardia Civil. “Con una policía mejor preparada y especializada se pretende otorgar las herramientas para esta nueva transformación, aunado a ello se trabajará arduamente en el combate a los actos de corrupción”, concluyó.