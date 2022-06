Presenta CMMAS concierto virtual del Colectivo F3 Studio

Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2022.- F3 Studio es un proyecto multimedia conformado por Gabriela Reyes y Jorge Flores, quienes trabajan propuestas experimentales, música visual, paisaje sonoro, recuperación del patrimonio sonoro-visual y entornos sociales que confluyen en el proyecto Redirecciones Visuales del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), que este 6 de junio presentará el concierto virtual “Nodos”, a las 20:00 horas y que podrá seguirse a través de https://www.youtube.com/c/CMMASMx/

El programa del concierto contempla: Removed Portraits ‘Retratos Eliminados’ Toru Izumida 2021; seguido de Symmetric causes for the Crumpled State ‘Causas simétricas del estado arrugado’ Tom Hall 2022, y Neutral Friend Unknown Enemy –Juan Manuel Escalante, 2022.

Compañeros de licenciatura en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 2019 formaron F3 Studio. Algunas de las piezas que han generado mediante este proyecto han sido presentadas en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y República Dominicana, entre otros.