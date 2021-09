Prepara SEE el regreso a clases presenciales con estrictos protocolos sanitarios en sector básico

Morelia, Michoacán; a 19 de septiembre de 2021.– El momento de volver a las aulas ha llegado, es por ello que después de año y medio de no estar presentes en las escuelas, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), anuncia el regreso a clases presenciales para el sector educativo básico de Michoacán este próximo 20 de septiembre.

Ante la circunstancia por la emergencia sanitaria, la SEE reanudará actividades preseciales en las escuelas, debido a que el Comité en Seguridad de salud Estatal, recientemente dijo que se reunen al menos los tres requisitos conocidos como las tres “V” en el estado para volver a las aulas, los cuales son: verde el semáforo (epidemiológico), vacunados los trabajadores / y voluntaria la asistencia.

Es así que, con aulas sanitizadas, el personal docente vacunado y los Comités de Participación de Salud establecidos, regresarán a clases presenciales en primarias y secundarias de Michoacán.

Para lograr lo anterior, la SEE informa que se han constituido más de 8 mil 715 Comités de Participación en Salud Escolar y se han brindado capacitaciones sobre los protocolos sanitarios a 150 mil personas.

En cuanto al personal vacunado, se tiene a 109 mil trabajadores de todos los tipos, niveles, modalidades y sostenimientos educativos inoculados.

Además, en conjunto con la Secretaría de Salud, se han capacitado a 235 mil figuras educativas en materia de protocolos para la nueva convivencia, cuidado de la salud y prevención de contagios en los centros escolares, entre docentes, madres y padres de familia, docentes de extraescolar y telebachillerato, así como también a docentes y directivos de Educación Básica.

De esta manera, la SEE subraya y resalta que el regreso a clases presenciales para las y los alumnos se mantiene como voluntario, asimismo recuerda que en cada plantel debe estar conformado el Comité de Participación en Salud Escolar y contar con un propio protocolo de seguridad en salud.

Además, en cada plantel deberá estar garantizado el servicio de agua y jabón, así como tener el registro diario del estado de salud de la comunidad escolar con el objetivo de frenar la cadena de contagios.

Es por ello que para llevar esta acción de manera responsable ponemos a la disposición de la comunidad educativa el link: http://edumich.gob.mx/reportecovid, en el cual, las y los docentes podrán efectuar un reporte diario sobre posibles casos de COVID-19 dentro del plantel educativo, ante las instancias en salud a fin de contar con un monitoreo constante para la seguridad de todos.

Por otro lado, los directivos, jefes de sector y supervisores, tendrán a su disposición el enlace https://see.gob.mx/comitesalud/, a fin de informar sobre la conformación de los Comités Estatales de Seguridad en Salud en los planteles educativos, conforme al Protocolo Vigente publicado el 22 de junio del año en curso en el Periódico Oficial del Estado, para hacer frente a la pandemia desde los centros educativos.

Con base en lo anterior, serán la SEE y la SSM, quienes determinen si se cierra el plantel y se aislan en cuarentena los alumnos que resulten contagiados.

En Michoacán la educación no se detiene, por ello que desde la SEE se trabaja para que la pandemia no sea motivo para que niñas, niños y jóvenes, abandonen sus estudios.