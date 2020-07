Prepara SEE curso de verano virtual para niñas y niños.

Morelia, Michoacán, a 22 de julio de 2020.- Con el propósito de promover la práctica de actividades lúdico-recreativas, en un entorno seguro que facilite el aprendizaje de conductas saludables, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), realizará el próximo 27 de julio el curso virtual para niñas, niños y jóvenes titulado “Verano Interactivo CDC”.



En esta actividad promovida por los Clubes Deportivos y Culturales (CDC) de la SEE, las y los alumnos interactuarán en cuatro actividades diferentes durante el día, cada una con una duración de 45 minutos y un receso de 30 minutos, durante tres semanas de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.



Dicho curso está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años, adaptando las actividades a la Nueva Convivencia y basándolas en la “Nueva Escuela Mexicana”; la clases se transmitirán en vivo y de manera virtual a través de Facebook Live, desde las oficinas de CDC.



Cabe resaltar que, al término, para recibir su constancia de participación, las y los participantes deberán elaborar una carpeta electrónica de evidencias, con fotografías o videos de las actividades que realicen durante el curso de verano.



La inscripción se podrá realizar enviando un correo a “clubesmichoacan@gmail.com” con la siguiente información:



• En asunto deberán poner: “Verano CDC y nombre completo del alumno (a).



• En el cuerpo de texto deberán poner: “edad, escuela a la que pertenece el alumno (a) y lugar de residencia.



Para más información pueden consultar la página de Facebook “CDC Michoacán” o por vía telefónica al 443 3 20 94 41 en horario de oficina de 9:00am a 3:00pm.