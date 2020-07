Precisa Gobierno del Estado recursos y distribución del FEIEF

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2020.- En relación a las declaraciones hechas por el diputado Iván Pérez Negrón, sobre los recursos que recibiría el Estado de Michoacán por parte de la Federación para hacer frente a la pandemia del COVID-19, el gobierno estatal aclara el objetivo y distribución del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF).

De acuerdo a lo que declaró el legislador, donde señala que Michoacán recibiría 700 millones de pesos a través del FEIEF, se hace las siguientes precisiones:

• El Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas “FEIEF” tuvo su origen en 2009 al incluirse dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de constituir una reserva de recursos que estuvieran disponibles para resarcir las caídas de ingresos que pudieran enfrentar los Estados y Municipios, derivadas de una disminución de las participaciones federales estimadas en un ejercicio, por la reducción de la recaudación federal participable.

• No se trata de recursos extraordinarios federales, sino que es un recurso con el que se compensa la disminución de ingresos ordinarios que no llegan a los Estados y Municipios por parte de la Federación.



• El FEIEF se compone de recursos que se depositan, administran y se acumulan año con año, mientras no se presente una caída de participaciones como una especie de “ahorro”, dentro de un Fideicomiso constituido con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) identificado con el número 2113, atendiendo a las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2009.

• Los recursos a los que los Estados tienen derecho, provienen de los ingresos petroleros y de los recursos excedentes que llegaran a generarse respecto a la estimación de la Ley de Ingresos Federal.

En el caso de Michoacán, esto quiere decir que, ante la caída en la recaudación y la caída del ingreso petrolero, ocasionada durante este primer semestre (enero-junio 2020) ha habido una disminución de los recursos federales trasferidos al Estado y sus Municipios.



Por lo que el día 9 de julio del presente año, conforme a la normatividad señalada, el Estado recibió recursos del FEIEF para resarcir parte de la caída de las participaciones federales no recibidas con respecto a lo estimado en el presupuesto federal presentada en el segundo trimestre de 2020, por el orden de 707.1 millones de pesos.

Esa cantidad se distribuyó conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el día 10 de julio del presente año, entre todos los municipios por un monto de 154.9 millones de pesos.

De tal manera, que bajo ninguna circunstancia se trata de ingresos adicionales, sino que son recursos que se están aplicando de un fondo previsto para casos excepcionales que tienen como finalidad tratar de minimizar el impacto negativo para los Estados y Municipios por la caída en sus participaciones federales.



Además el Estado registra los montos que por fondos de participaciones le corresponden, de acuerdo a los oficios de notificación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dichos montos se concilian con los informes mensuales que emite la SHCP al Congreso de la Unión, los cuales son publicados en la página de la SHCP para mayor referencia.