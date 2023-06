Posible bombazo en puerta: André Jardine se perfila para dirigir al América

Tras sondear a varios técnicos sin éxito, parece que se acerca una posible solución para el Club América, ya que el técnico André Jardine ha reconocido la existencia de una cláusula que le permitiría dejar al Atlético San Luis y unirse al equipo.El entrenador brasileño, aunque se encuentra actualmente enfocado en los entrenamientos y la pretemporada con su equipo actual, reveló que pronto podría haber novedades sobre su futuro y expresó su interés en dirigir al América.Jardine hizo estas declaraciones a los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones del club, donde admitió que este día podría ser crucial para definir su situación y posiblemente cambiar de equipo.”Aunque hay rumores en los medios, en este momento sigo comprometido con San Luis. Sin embargo, quizás hoy haya alguna novedad. Parece que algo está sucediendo porque las noticias son muy fuertes, pero hasta ahora no hay nada concreto”, mencionó el técnico.Además, Jardine expresó su respeto por el Club América y su interés en entrenarlo, reconociendo que es uno de los mejores equipos de la Liga MX. Sin embargo, prefirió no adelantarse y tomar las cosas paso a paso.”Por supuesto que me atrae dirigirlos, es un equipo al que respetamos mucho, pero en este momento no hay nada concreto. Mi enfoque está en el entrenamiento actual. Tenemos que seguir trabajando duro en la pretemporada para mejorar. Hay una cláusula por escrito”, afirmó.La posible llegada de André Jardine al Club América generaría expectativas entre los aficionados y agregaría un elemento de cambio en el banquillo del equipo. Sin embargo, hasta que haya confirmación oficial por parte de los clubes o el propio entrenador, estas especulaciones deben ser tratadas como rumores.