Política ficción. El análisis de Abelardo Pérez Estrada en la columna, Transformando

Qué cerca está aquel 2005, cuando el innombrable, el expresidente Carlos Salinas de Gortari en una entrevista a nivel nacional, daba conocer la frase “Política Ficción”, refiriéndose a ese mundo hollywoodense y de fantasía, donde muchos políticos creen que viven o al menos en su discurso lo crean ante los ciudadanos que muchas veces por desinformación o apatía, aun ciegamente lo siguen sin cuestionar los resultados.​​

Aclaro que esto, no únicamente sucede con el gobierno actual, inicialmente el mismo Salinas de Gortari, nos hizo creer que estábamos en el camino a ser un país de primer mundo, justo meses antes de que viniera la última gran devaluación en México.

Actualmente, lo vemos en la mayoría de los ejes desde las mañaneras del presidente López Obrador, incluyendo gobernadores y presidentes municipales, que quieren imitarlo, llegando incluso al extremo de desmentir datos oficiales, respaldados por la realidad en la vivimos millones de mexicanos, continuando así, con su discurso de “política ficción”.

Para ellos, estamos avanzando, la inseguridad baja, los capitales extranjeros confían en México, la corrupción se acaba, no hay mafia del poder en este gobierno, no hay corrupción en las obras actuales, no hay moches reales porque son aportaciones en el discurso de la ficción, las mujeres están seguras, los que se manifiestan lo hacen para desestabilizar y los que no están de acuerdo con las políticas públicas se convierten mágicamente en neoliberales y opositores.

Otros datos de esta ficción, es que pronto tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, o que si hay medicinas o que solo fueron poco mas de 300,000 muertos por COVID y nadie se quedó sin atención en el hospital, aunque en la realidad fuimos de los 5 países que peor atendieron la pandemia y superamos por más de 5 veces los fallecimientos, de aquella cifra “catastrófica” del subsecretario Gatell.

Una “política ficción”, al grado de postular al Dr. Lopez Gatell, para recibir la medalla Belisario Domínguez en el senado, algo que, analizando la realidad, ni si quiera se hubiera pensado.

Esta política ficción, continuó este martes con la gobernadora Sansores, que últimamente, ha servido de ariete del presidente López Obrador, para doblar, fustigar y denunciar a los opositores, tal como lo hizo con “Alito” Moreno antes de la votación en el Senado, para extender la presencia del ejército en las calles, por cierto, una militarización, que en la “ficción” del discurso no es militarización.

Regresando a la gobernadora Sansores, que en la “política ficción” actual, apoya al presidente, se le olvida que, en la realidad, gracias al innombrable presidente Salinas, obtuvo su primera diputación plurinominal por el PRI.

Durante la semana pasada la gobernadora estuvo anunciando que en su programa de los martes mostraría evidencia en contra de un correligionario, del senador Monreal, mientras el presidente tratando de bajar la presión, pidió calma a los dos contendientes, sin embargo, como ya vimos, la gobernadora filtro conversaciones de whatsapps entre el Senador Monreal y el denostado “Alito”, pero en la “política ficción” actual, eso no es delito, por lo menos para ellos.

Por cierto, dicha filtración, nos muestra una alianza de ficción en la oposición.

Insisto, ¡Es tiempo de los ciudadanos!, que vivimos en la realidad.

Abelardo Pérez Estrada

@abeperez

Empresario, analista político, Expresidente CANACINTRA