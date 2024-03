Política | El gran pendiente de estas elecciones es la seguridad: Líder del PES en Michoacán

Morelia, Mich.- Eder López García, líder del Partido Encuentro Solidario (PES) en el estado de Michoacán, afirmó que la seguridad es el gran pendiente que se tendrá en estas elecciones, referente al homicidio de aspirantes y al reciente asesinato en el estado de México de su compañera Karla Citlalli Herrera González.

“En cuanto al tema político, lo he dicho: el gran pendiente para estas elecciones es la seguridad. Si bien esto al parecer, lo que Karla en su momento me comentó, no percibía que fuera un asunto con tintes políticos, y este segundo atentado yo podría decir que tampoco lo es, porque Karla ya había desistido en su deseo de participar, no deja de ser un tema preocupante la inseguridad que vivimos todos los que estamos en actividad política”, señaló.

También mencionó que los partidos políticos en Michoacán han reportado que 17 aspirantes a puestos de elección popular han desistido por motivos de inseguridad, de los cuales seis son del instituto político que él representa.

Asimismo exigió justicia y la captura de los responsables del homicidio de su compañera de partido, así como de los responsables del primer atentado del que ella salió vida de milagro con ocho lesiones de bala en humanidad, recordó.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción