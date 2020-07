Policías, ejemplo de heroísmo y compromiso con Michoacán: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 24 de julio de 2020.- Michoacán es un estado que está de pie y se le ve con respeto, gracias a las y los policías valientes que no dudaron en arriesgar su vida, señaló el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al establecer el 24 de julio, como el día en el que las y los policías deberán ser reconocidos pública y merecidamente.



“Quiero que este homenaje a los caídos y a sus familias, exprese en su justa dimensión la vocación y labor policial, porque no es fácil poner la seguridad y el bien común, por encima de la propia vida”, puntualizó.



Junto a los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, el mandatario estatal develó la placa y un obelisco conmemorativo a las y los policías caídos en el cumplimiento de su deber, así como un busto del ex secretario Martín Godoy Castro, en memoria a la entrega, lealtad y trabajo que, como procurador y secretario de Seguridad Pública, hizo por Michoacán.



“A las compañeras y compañeros caídos en diferentes circunstancias, siempre los vamos a recordar y respetar como los grandes hombres y mujeres que todos los días se pusieron el uniforme y salieron de sus casas, pensando que es posible tener un Michoacán en paz”, recalcó.



En este marco, Aureoles Conejo reconoció la labor que las y los policías han desempeñado en medio de la epidemia por COVID-19, al ser los primeros en ocupar la línea de batalla, ante cualquier llamado de emergencia y apoyo que solicita la sociedad.



Por su parte, Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en el Estado, destacó que el homenaje a las y los elementos de la SSP, se trata de un acto de justicia.



“Aunque físicamente no están con nosotros, tienen presencia en nuestros corazones, todos y cada uno de los elementos que dieron su vida para salvar la de otros, quedarán inmortalizados”, expresó.



Finalmente, el Gobernador Silvano Aureoles, reiteró su compromiso por continuar con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del estado, con la firme determinación de poner freno a la violencia y muertes que sacuden el país.