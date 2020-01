Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2020.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo presentó hoy el Plan 20-21, el cual contempla acciones en rubros estratégicos como salud, educación, turismo, obra pública, desarrollo económico, campo y seguridad, para que Michoacán siga avanzando.



“Hemos trazado un plan que consolida un ejercicio responsable, acorde a los retos y advertencias económicas del país, con el fortalecimiento a inversión de proyectos productivos”, destacó Aureoles Conejo.



El mandatario estatal señaló que después de los logros alcanzados en los primeros cuatro años, el objetivo es que no se frene el desarrollo de Michoacán.



Silvano Aureoles precisó que el Plan 20-21 obedece a las circunstancias nacionales que exigen tomar medidas y reforzar la economía de los estados tras los recortes del Presupuesto Federal en seguridad, educación, medio ambiente, campo, turismo y obra pública.



“Este es un plan que permite priorizar programas y acciones con resultados medibles, le vamos a apostar al turismo, a la inversión del campo, para aumentar el valor agregado de sus productos y a la inversión en obra pública, que son los que más mueven la economía”, enfatizó.



Ante medios de comunicación, detalló que con el Plan 20-21 se destinarán recursos a la infraestructura educativa y de investigación, a vialidades urbanas, carreteras y autopistas, espacios turísticos y recreativos, obras de urbanización y de agua potable, entre otras que son fundamentales.



“No bajar la guardia en el combate a la pobreza y pobreza extrema”, precisó.



El Gobernador dejó en claro que los recursos obtenidos vía financiamiento aprobado por el Congreso del Estado no serán para pagar deudas, salarios o gasto corriente, sino para inversión productiva.



Además, señaló que el orden en las finanzas permitirá avanzar este año en el pago a proveedores y contratistas.



“No queremos deberle a nadie; queremos quitar el estigma de deudor que tiene el Gobierno del Estado. Eso no nos ayuda”, concedió.



Detalló que también, dentro del Plan 20-21, se seguirá potenciando el puerto de Lázaro Cárdenas mediante el acuerdo estratégico con Manzanillo, así como la producción agroalimentaria y el crecimiento en generación de empleo.



“En Michoacán estamos tomando medidas ante los factores internos y externos del mercado y las tensiones internacionales, porque nuestro reto es que la economía crezca al doble de lo que crezca la nacional”, añadió ante el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que lanzó la advertencia de una posible recesión económica para el país, la cual sería la primera en 33 trimestres.