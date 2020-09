Pide Carlos Herrera a legisladores defender a Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 22 de septiembre de 2020.- El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello lanzó un llamado a las y los legisladores federales para que no permitan las disminuciones que contempla la propuesta del Presupuesto Federal 2021, a rubros prioritarios como la seguridad pública y la educación.



“Nosotros en Michoacán elegimos legisladores federales, senadores y senadoras de la República para que nos representen en México, para que se vayan allá al Congreso de la Unión y cuiden y velen por los intereses de los michoacanos, así está pensado el federalismo y es precisamente en estos momentos álgidos de presupuesto, del debate del presupuesto, que deben defender a Michoacán”, afirmó el secretario de Gobierno.



Al encabezar el encuentro con medios de comunicación que tuvo el Gabinete de Infraestructura del Gobierno del Estado en Uruapan, Herrera Tello señaló que en Michoacán los normalistas, médicos, enfermeras y las instituciones públicas en salud merecen estar en el presupuesto y por ello se requiere de la ayuda solidaria del Presidente de la República y de las y los diputados federales.



El titular de política interna del estado dijo que Michoacán y en la región Uruapan hay evidencias muy claras de la inversión que se ha hecho en materia de infraestructura para impulsar la riqueza del estado y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes y se requiere dar continuidad a esta ruta.



“Hay evidencias muy claras de lo que hemos avanzado en Michoacán y en esta región emblemática y, si continuamos por este rumbo nos acercaremos más al Michoacán que queremos”, afirmó Carlos Herrera.



El secretario de Gobierno destacó que a partir del ordenamiento de las finanzas estatales, el Gobierno de Michoacán pudo acceder a un empréstito y trazar una estrategia en infraestructura, con la cual se ejecutaron más de 5 mil obras en los últimos cinco años.



“Toda la inversión en infraestructura que se hizo en el estado y en la región Uruapan es valiosa porque nos da la oportunidad de hacerle frente a la pandemia sanitaria por el COVID-19 y eso ha permitido que a Michoacán no le haya ido tan mal”, dijo.



La coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, indicó que a partir de la campaña, Quizá no lo sabías, se comparte información como son la construcción de del Centro de Inteligencia en Salud, el C5i, la red de infraestructura carretera, el mejoramiento y creación de espacios educativos, la rehabilitación de drenajes y sistemas de agua potable.



“La infraestructura materializa beneficios sociales que van mucho más allá de las cifras, pero éstas son importantes para rendir cuentas a la población”, resaltó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Hugo Raya Pizano.



El titular del SCOP comentó que a través de la dependencia a su cargo, en la región Uruapan se realizaron, entre 2015 y 2020, un total de 106 obras, con una inversión de 338 millones 805 mil pesos.



Además, el coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Germán Tena Fernández comentó que de las 640 obras hídricas realizadas en en el estado, 62 se hicieron en la región Uruapan.



“En Uruapan se invirtieron 179 millones de pesos en los últimos 5 años, para obras en Uruapan, Peribán, Tingambato, Charapan, Caltzontzin, Paracho y Ziracuaretiro”, aseguró.



En materia de vivienda, se invirtieron 23.5 millones de pesos en mil 100 acciones de regularización, construcción o dignificación de hogares, comentó director del Instituto de Vivienda de Michoacán (IVEM)Roberto Valenzuela Cepeda.



Obras que se destacan en la región:



• 37 acciones de introducción de servicios básicos de drenaje, agua potable y pavimentación de vialidades en Zonas de Atención Prioritaria



• Se mejoraron 15 caminos, entre ellos, los tramos carreteros Rancho Nuevo-El Cortijo, en Tancítaro; Peribán-Los Reyes; los que conectan a los poblados Cocucho y Ocumicho, en Charapan; el Terrenate-CBTA, en Taretan, así como el acceso a este mismo municipio



• Se reconstruyó el puente urbano “Juan de la Barrera”, en Peribán de Ramos



• En infraestructura educativa, se crearon 19 comedores escolares en planteles del nivel básico en los municipios de Charapan, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Peribán, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro



• Se edificaron dos aulas didácticas y una cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria “General Vicente Guerrero”, localizada en la comunidad de Choritiro, en Tancítaro, así como una techumbre en el Colegio de Bachilleres de Tingambato



• Se realizaron acciones para la terminación del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en Uruapan



• En la comunidad indígena de Nurío, Paracho se remodeló la plaza principal



• En San Lorenzo, Uruapan se terminó de construir el inmueble que alberga la jefatura de tenencia y casa ejidal



• Se rehabilitó el auditorio de San Andrés Coru, en Zitacuaretiro y se construyeron los de Nuevo Zirosto, Uruapan, y San Francisco Pichátaro, Tingambato



• Se colocaron techumbres sobre los espacios deportivos, en la cancha de basquetbol de San Ángel Zurumucapio, en Ziracuaretiro



• Se construyeron las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Uruapan



• El sistema pluvial de Caltzontzin para evitar inundaciones



• Se mejoró todo el drenaje sanitario de San Felipe de los Herreros



• Se rehabilitó y se puso en marcha la planta tratadora de Paracho