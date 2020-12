Pese a epidemia, se fortalece la UNIVIM

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre del 2020.- La educación virtual es una opción real y de calidad, este modelo educativo es el presente y futuro para la democratización de la enseñanza y el conocimiento, es la oportunidad para acceder a mejores niveles de vida.



Lo anterior fue señalado por el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, Alejandro Bustos Aguilar, al realizar un balance de los diez últimos meses de trabajo, en donde la institución ha transitado de manera exitosa, pese a la epidemia por COVID-19.



Este modelo, afirmó el directivo, “es el presente y futuro de la educación, no compite con la enseñanza presencial, pero sí puede complementarla y significa una alternativa real para dar acceso a la educación superior a aquellos sectores sociales que por aislamiento geográfico o económico no pueden acudir a una institución convencional”.



En este punto, Bustos Aguilar, destacó que la educación virtual no es una enseñanza de segunda categoría, “es más barata que la presencial porque el modelo permite ahorros en personal e infraestructura, no por falta de calidad, si bien somos la universidad virtual más económica de México, muchos de nuestros alumnos de postgrado nos prefieren en buena medida por la rigurosidad en nuestros procesos académicos”.



Del mes de marzo a la fecha, la UNIVIM, aumentó su carta de opciones de estudio, sobre todo en el área de maestrías y doctorados, sumando seis licenciaturas, 13 maestrías, cuatro doctorados, 36 especialidades, 14 diplomados y 12 cursos, además de cinco maestrías de doble titulación con la empresa española, Alebat-Educatión.



De igual manera, de marzo a la fecha se han realizado 112 actos de titulación, la mayor parte de los cuales han sido de manera virtual, priorizando el cuidado de la salud de estudiantes, trabajadores y sinodales.



Las titulaciones virtuales son una opción establecida de origen en la UNIVIM, que a la luz de la contingencia sanitaria, permitieron que más de un centenar de estudiantes hayan culminado su proceso al interior de la UNIVIM sin contratiempos.