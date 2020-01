En México persiste el pesimismo e incertidumbre sobre la situación económica que priva, a tal punto que diciembre registró una caída de 0.40 puntos en sus pedidos manufactureros, lamentó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador apuntó que el Gobierno Federal no atina corregir el rumbo sobre la política económica, pues a lo largo de los últimos 12 meses México ha sufrido la falta de estrategia y claridad. En el caso el sector manufacturero -recordó- que se trata de un rubro clave para el desarrollo nacional al representar el 44 por ciento de la producción total en nuestro país, por lo que su contracción y falta de perspectiva es un signo alarmante para México y para millones de mexicanos que en él laboran. Antonio Soto Sánchez hizo mención que la disminución de 0.40 puntos en los pedidos manufactureros en diciembre pasado, derivan del pesimismo reportado en tres de sus componentes: el volumen de pedidos que cayó en 1.63 puntos; la falta de entrega oportuna de insumos, que disminuyó en 0.60 puntos; y los inventarios de insumos, que bajaron 1.14 puntos. “Pese a este panorama adverso, el sector manufacturero no dio la espalda al país ni bajó las manos, y en diciembre mismo generó más empleos incrementando un 0.09 por ciento su planta laboral, e incluso, logó un aumento en su producción en 0.51 puntos”. Los sectores en México –añadió Antonio Soto Sánchez- están respondiendo al compromiso que tienen con el país, el problema es que la falta de una estrategia económica adecuada hace que esos esfuerzos, sean a contracorriente e incluso, no logren reflejarse en crecimiento. Agregó que la industria manufacturera en México se encuentra en un momento crucial y con la gran oportunidad de capitalizar los esfuerzos que ha construido desde hace muchos años, el problema es que le ha surgido como gran dique en el camino la inacción del Gobierno Federal en materia económica, lo que ya genera resultados negativos a un sector que previamente tenía perspectivas positivas a futuro.