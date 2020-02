Ciudad de México, 21 de febrero de 2020.- Víctor Fuentes Solís, senador panista, insistió sobre la propuesta del PAN de instaurar la pena de muerte a homicidas de infantes y a feminicidas.

“Vivimos una grave situación de inseguridad, agravada por una impunidad atroz, son situaciones fuera de control ante la negligencia y falta de control de la autoridad, la ciudadanía tiene sed de justicia; las autoridades no salen de su discurso, fácil, sencillo, demagogo. En un país dónde no pasa nada, donde a los criminales no les pasa nada y cuanto les pasa, hay una autoridad que los deja libre, tienen el incentivo de seguir realizando sus monstruosidades”, dijo el senador Fuentes Solís.

Senador Víctor Fuentes propone discusión abierta sobre pena de muerte para homicidas de niñas y niños Ante la impunidad que vivimos en México, propongo escuchar la voluntad de los ciudadanos y tomar una decisión respecto a la pena de muerte, particularmente para feminicidas y homicidas de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué opinan? Los leo. https://bit.ly/2vQlQjf Posted by Víctor Fuentes Solís on Thursday, February 20, 2020

Incluso informó que realizó una encuesta en sus redes sociales, en la que pregunta a a los ciudadanos si estarían de acuerdo o no con que haya de pena de muerte para quienes asesinan a mujeres y niños. Señaló que la respuesta ha sido contundente ya que más del 90 por ciento de los consultados están a favor.

Mientras tanto, la mayoría de las fuerzas políticas rechazó tal propuesta. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideró un retroceso hablar de la pena de muerte en México. A nadie le haría bien regresar a ese extremo, dijo. “Lo que tenemos que hacer es profundizar en los mecanismos de protección y de seguridad, ya que ni siquiera el aumento de penas es una solución, menos quitarle la vida a quien haya atentado contra la de otro.

Igualmente, el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera, se pronunció también en contra. Recordó que la pena de muerte fue eliminada de la Constitución.

Con información de Radio Fórmula y La Jornada