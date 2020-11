Peligro por COVID-19 no ha pasado, necesario reforzar acciones en Morelia y La Piedad: Gobernador

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2020.- Durante las últimas cuatro semanas, Michoacán ha registrado una tendencia estable en el número de contagios por COVID-19 y con ello en hospitalización y menos fallecidos, informó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien además garantizó que su administración seguirá trabajando cada día para cuidar la salud de la población.



“Esto es muy importante, pero no es producto de la casualidad, es que hemos trabajado intensamente para cuidar la salud y salvar vidas, queridas amigas y amigos”, apuntó.



Sin embargo, Aureoles Conejo dijo que lo anterior, no significa que el peligro haya pasado, por lo que llamó a la población a reforzar y cumplir las medidas sanitarias y los protocolos, así como adaptarse a la nueva circunstancia para que Michoacán siga avanzando.



“Descuidarnos significaría retroceder y en consecuencia tener problemas en la reapertura económica y volver a paralizar las actividades económicas, eso no queremos hacerlo, porque también es importante que no se lastime más la economía familiar”, sostuvo.



Aureoles, informó que hoy, los focos rojos de Michoacán son los municipios de Morelia y La Piedad, por lo que pidió de manera especial a su población que acaten las medidas sanitarias y a las autoridades que vigilen el cumplimiento de los protocolos.



Por su parte, Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, informó que los municipios de Morelia y La Piedad serán atendidos de manera prioritaria, en donde se geolocalizarán las acciones y aprovechó para hacer un llamado a la población, a ir adquiriendo poco a poco sus compras de las fiestas de diciembre y de fin de año para evitar saturación de tiendas.



“Es importante que la gente vaya adquiriendo poco a poco sus compras de las fiestas de diciembre y fin de año para que no se saturen las tiendas ante el riesgo que eso representa. No tenemos la condición financiera para que en enero tengamos rebrote”, indicó.