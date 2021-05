Pasa Michoacán a Semáforo Verde

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo de 2021.- Aunque la tasa de letalidad por COVID-19 es aún muy alta -del 9 por ciento-, Michoacán entrará esta semana a fase verde en el semáforo de riesgo epidemiológico nacional, informó el Comité de Crisis.

A pesar de ese avance, el Comité marcó como una prioridad la vigilancia y protección de los adultos mayores, toda vez que se ha descubierto que este sector poblacional es el más vulnerable a las nuevas variantes del virus, las cuales ya han sido identificadas en pacientes de Michoacán, lo que hace necesario procurar su resguardo y atención.

“Veremos que se controle la incidencia de la enfermedad para no regresar a un semáforo que implique mayor riesgo y continuaremos con la implementación y difusión de las medidas sanitarias en todo el estado”, señaló el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión.

Indicó que durante las últimas tres semanas, ha habido una disminución importante de defunciones a nivel estatal; sin embargo, en los municipios de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas es donde más decesos se registran todavía.

De acuerdo a las labores de monitoreo que realiza la SSM, la ocupación hospitalaria es del 12.4 por ciento y en la última semana se registraron 50 defunciones.

Advirtieron que los municipios de Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas son los de mayor índice de casos activos y que la estabilidad y control en el manejo del COVID-19 en el estado podría romperse con las variantes del virus.

“Los tripulantes del buque de Lázaro Cárdenas traían la variante de la India y varios de ellos registraron contagio”, informaron.

En materia educativa, se propuso autorizar, después del proceso electoral, en qué municipios y escuelas y bajo qué protocolos se podría valorar un eventual regreso a clases presenciales, aunque la Secretaría de Educación del Estado informó que no se han recibido indicaciones de la Secretaría de Educación Pública federal.

“El índice de reprobación de este ciclo escolar no es alto, pero hay 100 mil alumnos que no han podido tener contacto con sus maestros y es necesario pensar en ellos”, puntualizó el titular de SEE, Héctor Ayala Morales.