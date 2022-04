Partidos y encuadres rotos; hoy en Esfera Pública de Christián Gutiérrez

Esfera Pública



Partidos y encuadres rotos.



Christián Gutiérrez.

Los partidos políticos en Michoacán están rotos, están fracturados y basta con leer sus “narrativas” o las “entrelíneas” de los más recientes discursos de sus dirigentes, para darse cuenta que, al interior, viven momentos de rupturas, desorganización y luchas de poder intestinas que, deberán reparar si quieren fortalecerse como marcas políticas rumbo al 2024.

En el PRI de Michoacán, su dirigente, Memo Valencia, señaló en un evento público este domingo: “Somos una familia, donde algunos nos queremos, algunos no, hay afecto por unos y por otros hay hasta animadversión, pero al final del día, siempre nos reconocemos como integrantes de esta misma familia […]”. No hay demasiado que explicar: A confesión de parte, relevo de pruebas.

En el Morena de Michoacán, la cosa es aún más grave; se están peleando públicamente la dirigencia estatal, Giulianna Bugarini y Ana Lilia Guillén. Este domingo recién pasado, la Sra. Guillén inició un proceso de afiliación al partido y la dirigente Bugarini, calificó esto como una campaña “falsa”. Evidentemente su slogan de “no mentir y no traicionar”, se cae a tierra.

En el PRD de la entidad, las cosas no son diferentes. También este pasado domingo, su dirigente Octavio Ocampo, hizo evidente que la unidad perredista y la reorganización son fundamentales rumbo a las elecciones de 2024. Esto parecería normal, sin embargo, desvela una de sus debilidades como institución.

¿Cómo interpretar lo que dicen? El dirigente priísta, es franco y expresa sin ton ni son, que entre sus militantes hay problemas; las dirigentes del Morena, pelean públicamente tratando de arrebatarse el poder; y el dirigente del PRD, tiene toda su administración pidiéndole a sus militantes la unidad y la organización. Estos son sus mensajes.

Aprecie los encuadres que establecen cada uno de los tres partidos políticos.