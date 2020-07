Participación de niñas, niños y adolescentes, fundamental en la lucha contra la trata: FGE

Morelia, Michoacán, a 30 de julio de 2020.- La participación de niñas, niños y adolescentes en actividades que ayuden a promover el derecho hacia una justicia efectiva, permiten visibilizar ante la sociedad delitos como la trata de personas, el cual lacera la integridad y de las víctimas, sometiéndolas a la explotación de sus características mentales, psicoemocionales o físicas para obtener un beneficio.

Así lo expresó el Fiscal General, Adrián López Solís, durante el encuentro con los ganadores del 2° Concurso realizado por la Fiscalía General del Estado en Conmemoración del Día Internacional Contra la Trata, realizado a través de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de esta institución.

Durante este encuentro que se llevó a cabo bajo las normas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19, en el marco del aniversario de la aprobación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el Fiscal General convocó a las y los michoacanos a comenzar por cambiar la perspectiva desde nuestro entorno más cercano y visibilizar el delito de trata como un problema real y vigente, que coarta la voluntad de quienes se convierten en sus víctimas y, que requiere de la conciencia y el apoyo de todas y todos para ponerle fin.

Al reconocer el trabajo de las y los participantes, López Solís ponderó importante la decisión que éstos tomaron, para participar en este concurso, ya que es una forma de proyectar este problema social, que si bien está siendo atendido por las autoridades, se requiere que la sociedad esté consciente de este problema y que todos ayudemos a evitarlo; que cuando se conozca a alguien o se esté en un lugar donde se cometa el delito de trata, se denuncien los hechos y nos den la oportunidad de llevar adelante nuestra tarea de hacer que se cumpla la ley”, expresó el Fiscal General a los cuatro ganadores que estuvieron presentes en la premiación.

Yareni Karla Pérez Vega, joven de 16 años ganadora del segundo lugar de la Categoría “B”, expresó su agradecimiento a la Fiscalía, y reconoció la apertura para la comunicación inclusiva, que permite atender a un sector de la sociedad en condición de vulnerabilidad, como es la comunidad sorda.

“Voy a hablar desde el ámbito de las personas con discapacidad auditiva. En el estado de Michoacán hay 36 mil personas sordas, y hay municipios donde las familias no tienen una buena comunicación y no cuentan con la información para denunciar delitos como la trata de personas. Sabemos que ese delito no se va a acabar de la noche a la mañana, pero es un proceso en el que todos podemos participar”, expresó la joven.

Al respecto, Adrián López Solís invitó a las y los participantes a sentirse orgullosos de su aportación y su compromiso de hacer lo que esté a su alcance para que ese problema se erradique de nuestra sociedad, “es una lucha grande y de muchos años que tenemos que dar, pero se ha avanzado. Falta mucho por hacer, nos toca a nosotros autoridades, pero lo que ustedes han hecho con su participación es invaluable”.

Las y los ganadores en la Categoría A (6 a menos de 12 años) son: primer lugar, Darikson Paul Rodríguez de 11 años; segundo lugar, Emiliano Martínez Castro, de 10 años; y tercer lugar, María Julieta Nieto Cruz, de 6 años.

En la Categoría “B” (12 a menos de 18 años) fueron premiados: primer lugar José Manuel Leal Morón, de 16 años; segundo lugar, Yareni Karla Pérez Vega, de 16 años y Arantza Moreno Velázquez, también de 16 años.

Cabe destacar que los trabajos realizados por los concursantes, serán expuestos en las instalaciones de la FGE y a través de sus redes sociales, a fin de continuar con la difusión e impactar de manera positiva en la sociedad.