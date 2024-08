Paris2024 #Video | ¡Leyenda del tenis! Novak Djokovic gana la medalla de oro en las emocionantes Olimpiadas 2024

Con un juego que duró más de 2 horas, el veterano tenista serbio, Nova Djokovic, este domingo se hizo con el mejor lugar en el pódium al ganarle a su joven competidor español Carlos Alcaraz.

Djokovic demostró que, a pesar de enfrentarse con un competidor aproximadamente 10 años menor que él y con una lesión en la rodilla, es uno de los más grandes de este deporte.

Unvaccinated tennis superstar Novak Djokovic has just won the gold medal in men's singles at the Olympics.



At 37 years old, he becomes the oldest gold medalist in the Olympic tennis event since 1988.



This victory is a refreshing change from an Olympics that has been criticized… pic.twitter.com/qU9k5yr6wu