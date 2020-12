Paramédicos de la SSM, en lucha permanente contra COVID-19

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), ha realizado 846 traslados protocolizados a COVID-19, es decir bajo los parámetros de protección para pacientes y paramédicos.

Al respecto, el jefe de Departamento de Atención Prehospitalaria, Christian Omar García Escobedo, explicó que desde que inician hasta que concluye este protocolo, pueden transcurrir hasta 8 horas, proceso que va desde que se colocan el equipo de protección, acuden por el paciente a fin de trasladarlo al destino de referencia, hasta que regresan a la base para descontaminar al personal, la cápsula de transporte y la ambulancia utilizada para el servicio.

“Para nosotros es muy complicado el uso del equipo de protección personal que nos ponemos, el cual es colocado en un tiempo límite de entre 10 y 15 minutos, para acudir a cualquier llamado de emergencia; en este caso por el cambio de hospitales hemos tenido que redoblar esfuerzos para el trasladado de pacientes biológicos (COVID-19) y no biológicos a las nuevas instalaciones del Hospital Civil”, destacó.

Ante la epidemia, el personal paramédico se ha tenido que adaptar a complicadas circunstancias, como no comer, no tomar agua y controlar necesidades fisiológicas durante los códigos biológicos, en tanto no entreguen el paciente en óptimas condiciones para poder retirarse los equipos y descansar.

“Otra complicación a la que nos enfrentamos, es el traslado de pacientes COVID-19 de cuidados intensivos, porque tenemos que verificar que la unidad cuente con atención de ventilación mecánica asistida, bombas de infusión, desfibrilador y médico a abordo, a efecto de asegurar permanencia y vida durante su trayecto”, enfatizó García Escobedo, coordinador del CRUM desde hace 3 años.

Cada día, decenas de profesionales de la SSM hacen frente a la epidemia desde su lugar de adscripción, convencidos por su vocación de servir a la ciudadanía que los necesita para tener una oportunidad de vivir tras contraer el virus.

No obstante, es la misma sociedad la responsable de evitar que más personas sigan muriendo, por lo anterior, la SSM reitera el exhorto a la población para que rompan la cadena de contagio durante esta época decembrina, quedándose en casa y evitando reuniones y posadas en donde la posibilidad de resultar infectado es muy alta.