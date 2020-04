Con la entrada de la Fase 3 de la pandemia por el Covid-19, es vital que la población evite salir de casa y mantener sana distancia para disminuir los riesgos de contagios y muertes, y con ello evitar que los servicios de salud colapsen, por lo que la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, continúa haciendo llegar a la población insumos y apoyos alimentarios, subrayó la coordinadora Wilma Zavala Ramírez.



Ante el incremento de casos y advertencia de que estamos en la Fase que más contagios pueden reportarse, quedarse en casa es la única opción para poder detener la transmisión del coronavirus en México.



En ese contexto y para apoyar a la población, dio a conocer que así como se hizo desde el primer momento, se continúa con la entrega de apoyos hasta los domicilios de las familias, especialmente de insumos para la higiene y alimentos.



Asimismo refirió que se continúa ayudando a las instituciones de salud, que ha requerido de apoyos, con el único fin de que los profesionales cuenten con lo necesario para atender a los pacientes, tema en el que reiteró su llamado a la Federación para garantizar el abasto a los hospitales, clínicas y centros de salud del país.



Derivado de la medida sobre el uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán, Wilma Zavala está haciendo entrega de los mismos a la población del Distrito de Zacapu, para que quienes en este aislamiento y tengan que salir a comprar sus alimentos o a trabajar, cuenten con estas herramientas, para disminuir riesgos de contagios.



México está a tiempo de disminuir el número de casos y de muertes por el Covid-19, y no enfrentar lo que Italia y España, en donde el número de casos y fallecimientos a causa de la pandemia empezó a incrementarse, porque la sociedad no se quedó en casa cuando las autoridades lo recomendaron.



La legisladora manifestó su compromiso de continuar apoyando a quienes más lo necesiten en esta contingencia y pidió no salir de casa, sino es necesario.



Convocó a la unidad y a cerrar filas por la salud y bienestar de la población, lo cual se podrá hacer si todos desde sus trincheras ponen de su parte.