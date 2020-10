Pandemia mantiene riesgos laborales para millones de mexicanos, urgente actuar: Antonio Soto Sánchez

Los riesgos laborales para millones de mexicanos son una realidad debido a la pandemia, sus efectos económicos y la falta de una estrategia federal efectiva al respecto, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado calificó como preocupantes las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que el 44 por ciento del empleo en México se encuentra en alto riesgo debido a la pandemia.



“En la medida en que se acerca el cierre de año, la perspectiva económica en nuestro país se vuelve muy poco optimista, ya que la toma de decisiones está quedando a deber, seguimos sin ver una estrategia eficaz, lo único que se presentan son medidas deshebradas, de menor impacto, que no resultan una respuesta efectiva a los problemas que tenemos sobre la espalda”.



Subrayó que el panorama de la OIT sobre el empleo en México es crudo y real, en donde 24 millones de trabajadores en el país corren el riesgo de verse afectados, ya sea con la pérdida de su empleo, con la reducción de horas, o con la disminución de sus ingresos.



“Pero además se nos alerta sobre la posibilidad de que la tasa de desempleo en México arribe hasta el 11.7 por ciento de la población económicamente activa, es decir, afectaría a seis millones de mexicanos”.



Antonio Soto puntualizó que, la perspectiva no resulta nada favorable si se toma en cuenta la propuesta presupuestal federal para el 2021, en donde la atención central del Gobierno de la República está en el proceso electoral, por lo que los recursos están dirigidos a la manutención e incremento de los programas asistencialistas, y no en una reactivación efectiva de la economía.