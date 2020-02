California, Estados Unidos, a 1 de febrero de 2020.- Para Eliza Salcedo, uno de los mejores momentos de su vida después de tener a su hijo Humberto, fue volver a abrazarlo tras 27 años sin verlo.

Con 79 años de vida, la Paloma Mensajera no esconde su emoción y alegría, “fue indescriptible”, y relata: “mi hijo no pudo superar que su papá falleciera y al año se vino para el norte, él quería que no nos faltara nada en la vida a mí y a su hermana y pues ahora siento mucha emoción de verlo, por que es igualito a su padre y de cierta manera podré ver a mi marido reflejado en él”.

Originaria de Briseñas, compartió que es la primera vez que sale de su pueblo y “me subo a un avión, no puedo mostrar toda la emoción y el miedo que siento, pero todo ha valido la pena”.

Después de estar separados por décadas y cientos de kilómetros, Elisa y otros 115 integrantes del programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, se reencontraron con sus seres queridos en Estados Unidos.

El jueves, 95 madres y padres de familia de La Piedad, abordaron tres autobuses que los llevaron al aeropuerto de Guadalajara, donde subieron al avión que los trasladó a California, para ser recibidos por sus hijas, hijos, hermanas, hermanos y familias conformadas por ellos en Estados Unidos.

El viernes, 21 habitantes de Briseñas, llegaron a Los Ángeles, para reunirse con sus hijas e hijos, y abrazar por primera vez a sus nietas nietos, bisnietas y bisnietos. Acá fueron recibidos con música entonada por mariachi, carteles de bienvenida, flores y globos, por quienes solo se habían podido comunicar por teléfono en los últimos años.

Durante las próximas tres semanas, las 116 personas adultas mayores, integrantes de este programa de reunificación familiar binacional, impulsado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, convivirán con sus seres queridos para recuperar parte del tiempo perdido.