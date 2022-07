Padres se manifiestan para pedir recursos para estancias infantiles

Morelia, Mich.- Padres de familia integrantes del Sistema Estatal de

Educación Inicial (SISEN), se manifestaron en el Congreso del estado para exigir recurso

para que puedan operar las estancias infantiles en la entidad.

Lizette Villalobos, un de las protestantes, señaló que la asociación cuenta con más de 3 mil

estancias en todo el país, mientras que en Michoacán son 70 las que están a la espera del

apoyo del estado para contar con recurso.

“Ya no es posible y no vamos aceptar que los legisladores y el ejecutivo no entreguen el

recurso que se merecen”, dijo Lizette Villalobos.

Los padres de familia señalaron que se requieren de 300 millones de pesos para la

operación de las estancias.

RED 113 MICHOACÁN /Redacción