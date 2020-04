Padres de familia podrán pagar colegiaturas hasta el 30 de abril sin recargos

Morelia, Michoacán, a 3 de abril de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó a padres y madres de familia que durante la contingencia por COVID-19 podrán pagar las colegiaturas de sus hijas e hijos hasta el 30 de abril, sin ningún tipo de recargos.



Lo anterior, en apoyo a la economía de las familias que, para cuidar su salud, se quedarán en casa hasta que pase el periodo de aislamiento necesario, promovido por el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo para poner un alto a la cadena de contagio del Coronavirus en Michoacán.



A continuación, los nombres de los planteles que se suman a dicha acción:



Morelia:

Antonio Plancarte, Colegio México Emprende, Conservatorio de las Rosas, Instituto Melbourne, Instituto Latino, Colegio Ebenezer, Colegio Kurhánguni, Mariano Elízaga, Colegio Leona Carrington, Colegio del Valle, Centro Escolar Quetzal e Instituto George Washington. Además de no cobrar recargos, el Instituto Mano Amiga y Everest, realizarán el 10 por ciento de descuento en la colegiatura del mes de abril y la Universidad IDESUM el 40 por ciento.



Uruapan

Instituto Monarca, Instituto Santa Bárbara, Florida de María y La Paz. El Instituto Santa María no cobrará recargos de pagos pendientes y realizará 10 por ciento de descuento en la colegiatura del mes de abril.



La Piedad: Centro Educativo, Colegio José Vasconcelos, Colegio Juana de Asbaje, Colegio Cristóbal Colón y Paulo Freire.



Maravatío: Centro Educativo Juana de Arco, Colegio Tomas de Aquino y Colegio Cristiano Vélez



Colegios de otros municipios como: Instituto Independencia, Pierre Faure y Colegio las Américas de Ixtlán, en Zamora; Colegio Corregidora, en Ocampo; Colegio Florencia Cuevas, en Zitácuaro; Sor Juana Inés de la Cruz, en Zacapu; Vasco de Quiroga, en Los Reyes; Colegio Lumen, de Lázaro Cárdenas; Colegio Renacimiento, de Tuxpan, e Instituto Ilustración Apatzingán también tomaron esta misma medida.