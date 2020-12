Paciente de 83 años vence COVID-19 en Hospital General de Apatzingán

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre de 2020.- Después de siete días hospitalizado por COVID-19, un paciente de 83 años fue dado de alta por mejoría del Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para regresar a casa con su familia.

El hombre fue despedido entre aplausos y enviado a casa bajo supervisión médica y vigilancia epidemiológica, debido a sus comorbilidades de hipertensión arterial y diabetes mellitus, para mantenerlo controlado.

El trabajo del personal de salud del nosocomio ha sido fundamental, para ayudar a los pacientes hospitalizados en su recuperación y así poder abandonar el área COVID-19.

En esta segunda fase de la Nueva Convivencia, el uso del cubrebocas es obligatorio en todos los espacios, a fin de romper la cadena de contagio por este padecimiento y lograr una reapertura social segura.

Mientras no existe cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medidas preventivas más efectivas para evitar contraer el virus.

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.