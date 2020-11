Otorgan diputados descuentos del 100 por ciento en adeudos al Servicio de Transporte Público y Particular

Morelia; Mich., jueves 26 de noviembre 2020.- Con el objetivo de brindar beneficios tanto para los ciudadanos que necesitan regularizarse, así como para la Hacienda Estatal, los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, reformaron los artículos noveno y décimo transitorios a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el Ejercicio Fiscal 2020. Con dichas modificaciones, se otorgarán descuentos del 100 por ciento en los adeudos por Derechos de Servicios al Transporte público y particular, por la renovación o refrendo anual de concesiones de servicio público de autotransporte urbano y foráneo, así como por Derechos de Servicios de Registro de Control Vehicular de Transporte Particular, incluyendo sus accesorios, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. Los diputados locales, coincidieron al señalar que las actuales condiciones económicas, sociales y de salud que se viven a consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS COV-2 COVID-19, requieren acciones que les permitan a los ciudadanos y concesionarios, realizar trámites que les son necesarios, sobre todo considerando las dificultades económicas que podrían tener para realizarlos. De lo anterior y tomando en cuenta el principio de capacidad de pago, los legisladores locales consideraron incentivar a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones fiscales, así como a la regularización de sus vehículos de transporte público y privado, además de coadyuvar con la economía de la población y proporcionar al Estado, herramientas jurídicas que también le permitan tener una recaudación suficiente para continuar con la prestación de los servicios a los que está obligado a dar cabal cumplimiento. Y es que de acuerdo a datos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (COCOTRA), en el padrón vehicular actual se encuentran registrados 40 mil vehículos de transporte público concesionados y 1.9 millones de vehículos de transporte particular. Cabe señalar que esta propuesta fue presentada por los diputados Arturo Vázquez, Octavio Ocampo, Wilma Zavala, Adriana Hernández, Ernesto Núñez, Yarabí Ávila, Cristina Portillo, Norberto Martínez, Baltazar Gaona, Hugo Anaya, Salvador Arvizu y Sergio Báez, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Comunicaciones y Transportes.