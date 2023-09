Organismos electorales tienen un enorme reto para el proceso comicial que inicia: Julieta Gallardo￼

Los organismos electorales en México tienen un enorme reto para el proceso comicial que arranca este cinco de septiembre a nivel federal y en diversas entidades federativas, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Puruándiro refirió que debido al adelanto de los tiempos por parte de los actores políticos, empezando por el titular del Ejecutivo Federal, será todo un reto garantizar la certeza en un proceso que de origen arranca ya afectado.

“Ahora ya no habrá pretexto para señalar que el proceso electoral no ha iniciado con lo que se han venido escudando los actores políticos para no ser sancionados por el enorme despliegue de publicidad, el uso faccioso y desvío de los recursos públicos con fines proselitistas”.

Julieta Gallardo apuntó que las autoridades electorales tendrán una enorme responsabilidad para que en la organización del proceso, así como en su desarrollo, se retome la ruta de legalidad frente a actores que han demostrado un profundo desdén a nuestra legislación electoral.

“Hoy ya no cabe hacer votos para que actores políticos se comporten a la altura de las circunstancias pues hemos visto cómo desde que en la mañanera presidencial se destaparon a las llamadas corcholatas guindas, la violación a las leyes ha sido la permanente, por eso ahora, la posibilidad de que esto transite de la mejor manera radica, en el escenario en que nos encontramos, radica en los organismos electorales”.

La legisladora apuntó que de parte de la oposición se ha visto una postura a la altura de las circunstancias, sin dispendio de recursos públicos, y en el marco de la competencia democrática sana, sin embargo recordó que desde el oficialismo se han roto todas las reglas, por lo que es previsible que su comportamiento persista hasta la jornada electoral.