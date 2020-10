Orden administrativo permite justicia laboral para los trabajadores: SSM

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2020.- El orden administrativo de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), permitió que hoy, después de 10 años, 14 trabajadores recibieran finalmente las facturas de los automóviles que adquirieron mediante un crédito de nómina.



Como parte del cumplimiento de pago a terceros institucionales con rezagos de administraciones anteriores, fueron liquidados los adeudados con la financiera Etesa para que los beneficiarios cuenten con el documento que le dé certeza a su patrimonio.



“Gracias al apoyo permanente del Gobernador Silvano Aureoles tenemos al corriente no sólo este tema, sino lo referente a pensiones, cuotas de seguridad social, entre otros, hoy todos los trabajadores no tienen deuda”, enfatizó la titular de la SSM, Diana Carpio Ríos.



María de la Luz Anguiano Arriaga, es una de las trabajadoras que finalmente recibió la factura de su vehículo, “gracias hoy a la doctora Diana Carpio que se hizo efectivo, nos pasa a liberar de una carga que traíamos sobre todo de nuestro patrimonio”.



“La verdad hubo un tiempo en el que ya se perdía la esperanza de recuperarlo porque había deudas a terceros, yo también me vi afectada no solo en este, sino también en las aportaciones al ISSSTE”, señala María de la Luz.



En la entrega estuvieron presentes los líderes de la sección 21 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Fabio Meza Alfaro y de la Sección 78 del Sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Arturo Menchaca Sotelo, además del representante de Ediciones, Tratados y Equipos S.A de C.V (Etesa), Ricardo Pacheco Alarcón.