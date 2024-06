ONU | Conoce las celebraciones alrededor del mundo de este sábado 08 de junio

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos en el planeta. El tema del Día Mundial de los Océanos 2024 es “Despertar nuevas profundidades”, un año enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU. No tenemos tiempo para decir: “ojos que no ven, corazón que no siente”. Nuestra relación con los océanos debe cambiar con urgencia, ya que nuestros esfuerzos hasta ahora solo han rozado la superficie.

El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de las causas, riesgos y tratamiento de los tumores cerebrales, así como ofrecer apoyo y solidaridad a los pacientes y sus familiares. Anualmente se diagnostican 7,5 casos de tumores cerebrales primarios por cada 100.000 personas en todo el mundo, representando el 2% de los casos de cáncer en adultos.

El 8 de junio de 2024 se celebra el Día Mundial de Tejer en Público o World Wide Knitting in Public Day. Se trata de una fecha variable que tiene lugar el segundo sábado de junio. Es una fecha ideal, en la cual tejedoras y tejedores de todo el mundo se reúnen de manera voluntaria en sitios públicos, para tejer maravillosas creaciones con sus agujas. Esta actividad, de carácter gratuito, es promovida por tejedores de la localidad, así como tiendas de lanas y productos para tejido. A nivel global se celebran más de 1.000 eventos anuales.

El Día Mundial de la Ginebra se celebra el segundo sábado de junio. Es un día dedicado a celebrar y promover la popular bebida alcohólica conocida como ginebra. Durante este día, los amantes de la ginebra en todo el mundo suelen organizar eventos, catas, promociones y actividades relacionadas con esta bebida. La ginebra es un destilado que se obtiene principalmente a partir de granos de cereales y se le añaden bayas de enebro para darle su característico sabor. Existen diferentes estilos y variedades de ginebra, cada una con sus propias características y perfiles de sabor.