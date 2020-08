Ofrece UNIVIM cursos gratuitos

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2020.- El Gobierno de Michoacán es un convencido impulsor de que la educación es el camino para que nuestra entidad y el resto del país, accedan a mayores niveles de desarrollo y armonía social.



Así lo señaló el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, Alejandro Bustos Aguilar, al dar a conocer que a partir del mes de septiembre, la institución ofrecerá de manera gratuita once cursos que tiene en su parrilla educativa, la mayor parte de ellos enfocados a la profesionalización de los docentes.



El hecho, apunta Bustos Aguilar, “es una respuesta en la práctica, que el Gobierno del Ingeniero, Silvano Aureoles Conejo, da a quienes pese a las condiciones económicas que ha provocado la pandemia del

COVID-19 quieren seguir preparándose y apostando a su educación”.



La UNIVIM, acotó el funcionario, “es un modelo a seguir en el país, con el respaldo del Gobernador del estado y el trabajo de quienes ahí laboran, hoy somos la universidad virtual con la mayor oferta educativa de México y también la de menores costos, a esto sumamos hoy la gratuidad de nuestros cursos para contribuir a que quienes quieran estudiar no vean en la crísis económica una limitante”.



Son once los cursos que arrancan el próximo primero de septiembre y cuyo periodo de inscripción se encuentra ya abierto hasta el 26 de agosto, la gran mayoría, van dirigidos a docentes y tutores.



Estamos viviendo, apuntó el rector, “los tiempos de la educación virtual y es verdad que un gran número de maestras y maestros no están familiarizados con el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, nosotros tenemos un diseño instruccional bien planificado y estamos seguros de que es el momento de que los maestros que han trabajado toda su vida el modelo de educación presencial, obtengan las herramientas necesarias para dar el paso a la virtualidad, no es un asunto de solo responder a una pandemia, es parte de la educación a nivel mundial y no podemos seguir rezagados como país”.



Los cursos que se ofrecen de manera gratuita, son: Curso para Directivos, para Docentes, de Inclusión y Equidad, de Herramientas de Evaluación, de Planeación Escolar, Curso: El Cuidado de la Integridad y la Seguridad en el Aula, Curso de estrategias Didácticas, de Planeación Estratégica, Curso de Emprendedores, Curso para Asesor Técnico Pedagógico (ATP) y el Curso de Habilidades para la Docencia Virtual.



El registro y la documentación requerida deben hacerse las siguientes ligas: http://escolar.univim.edu.mx/inscripciones/nuevoingreso https://fc.univim.edu.mx/login/index.php



La gratuidad de los cursos se aplica sin distingo alguno lo mismo para estudiantes nacidos o radicados en Michoacán, como el resto del país y el extranjero, la totalidad de la oferta educativa de la UNIVIM, puede consultarse en www.univim.edu.mx