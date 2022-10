Ofrece FGE recompensa para la detención de tres presuntos responsables del secuestro agravado de una mujer, ocurrido en José Sixto Verduzco

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) expidió los acuerdos por los que se emite el Ofrecimiento y Entrega de Recompensa para quienes aporten información fidedigna, útil y oportuna que conduzca a la localización de Jesús Cisneros Alcaraz, “El Alemán”, Eliseo Cervantes Lemus, “El Naco” y Jesús García Laguna, “El Verde”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido contra una mujer, en el municipio de José Sixto Verduzco.



Derivado de actos de investigación, la FGE obtuvo datos de prueba objetivos y contundentes que relacionan a los antes señalados en la privación de la libertad de María Soledad G., perpetrada el 14 de septiembre de 2021, en la localidad de Pastor Ortiz, de la referida demarcación, y de quien hasta este momento, se desconoce su paradero.



Por lo anterior y de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para el Ofrecimiento y Entrega de Recompensas, el maestro Adrián López Solís, Fiscal General, firmó los acuerdos 34/2022, 35/2022 y 36/2022, de ofrecimiento y entrega de recompensa para la localización y detención de Jesús Cisneros Alcaraz, Eliseo Cervantes Lemus y Jesús García Laguna.



El monto de la recompensa por la información que conduzca a la localización, aprehensión o detención de la investigada es de 100 mil pesos, por cada uno. Cabe mencionar que el número confidencial de identificación, los datos personales, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se genere, se clasificará como estrictamente reservada y confidencial, en términos de los artículos 106, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables.



Los datos de identificación de los presuntos responsables son:



+ Jesús Cisneros Alcaraz: hombre de aproximadamente 31 años y 1.80 metros de estatura; complexión mediana; tez morena clara; barba y cabello escaso; cara redonda, de frente amplia y cejas semipobladas; nariz mediana y boca mediana. Como seña particular tiene un lunar a un lado de la nariz del lado izquierdo, así como tatuajes en ambas manos y cuello.



+ Eliseo Cervantes Lemus: hombre de aproximadamente 45 años y 1.80 metros de estatura; complexión delgada; tez morena; cabello escaso; cara redonda de frente amplia y cejas semipobladas; boca mediana; nariz mediana de base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje en el brazo derecho y otro con forma de lágrima en el pómulo derecho.



+ Jesús García Laguna: hombre de aproximadamente 25 años de edad y 1.65 metros de estatura; piel blanca; complexión mediana; cabello corto; cara redonda de frente mediana; ojos medianos color verde; barba y bigote escaso; nariz mediana; boca mediana y cejas pobladas. Como seña particular tiene un tatuaje en la mano derecha con la figura de un rosario,



La información que aporten los particulares será recibida en la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con domicilio en Periférico Independencia, número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58170, Morelia, Michoacán; a la dirección de correo electrónico recompensas@fiscaliamichoacan.gob.mx; y, al número telefónico 800 890 81 06 de cualquier parte del país.



El ofrecimiento y entrega de recompensas no será aplicable a las personas servidoras públicas con funciones relacionadas con las instituciones policiales, de procuración y administración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, así como sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta cuarto grado, por afinidad o civiles