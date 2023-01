Nuevos partidos en Michoacán. Hoy el análisis de Christián Gutiérrez en “Esfera Pública”

Esfera Pública.

Nuevos partidos en Michoacán.

Christián Gutiérrez.

México se acerca al proceso electoral que culminará con la renovación de la Presidencia de la República en el año 2024, y esto representará una nueva oportunidad para las y los mexicanos. Quienes deseen cambiar al régimen obradorista, tendrán opciones para empujar por ese cambio; pero quienes estén a favor de que las cosas continúen como se están haciendo con Obrador, también tendrán la oportunidad de votar por quien represente la continuidad.

Desde luego que la Presidencia de la República será el cargo con la campaña más visible, pero esto ya no significa que será lo más importante. En realidad, hoy se sabe que las posiciones en el Congreso federal y estatales, lo mismo que los cargos en los ayuntamientos del país pesan y son determinantes.

De hecho, estos son los cargos que más recienten los ciudadanos “comunes”, por ello su relevancia. Por fortuna, en estas posiciones también se tendrá la posibilidad de cambiar o continuar.

Pero el gran tema es ¿a quién elegir para esos cambios o continuidad? No hay más; la continuidad se dará con la alianza Morena, PT y Partido Verde. Pero los cambios, en Michoacán -por ejemplo-, también podrán venir de la mano con los nuevos partidos políticos que ya están naciendo.

Los que comprenden de números electorales aseguran que son tres nuevos partidos los que aparecerán en Michoacán.

Uno de ellos, en donde su líder será Antonio Plaza Urbina, expanista y exgobernante por la vía independiente. Aun no tiene el registro en la bolsa, pero existe la posibilidad; otro partido, estará liderado por Karla Martínez y detrás de ella, el líder del transporte público y su padre, José Trinidad Martínez Pasalagua. De hecho “Tiempo X México” está a nada de cobrar vida; y un tercer partido, liderado por Ezequiel Hernández, pero detrás de él, el exgobernador de Michoacán Jesús Reyna García.

En sí, este partido llamado “Más Michoacán” está prácticamente naciendo. El fin de semana recién pasado cumplieron con los requisitos de ley en cuanto al número de asambleas municipales requeridas y es prácticamente un hecho que Jesús Reyna y “los reynistas” (como se les conoce) reaparecerán en la escena política estatal.

¿Le viene bien a Michoacán tener nuevos partidos? A mí me parece que sí, pero será igualmente importante analizar el tipo de perfiles que lanzarán a las candidaturas.

Jesús Reyna es un político muy profesional y su grupo político es gente muy afín a su estilo y a sus valores políticos. Sin duda competirán con fuerza, al igual que el partido de Karla Martínez, quien es una mujer estudiada y con la experiencia política que le dieron triunfos y derrotas en el pasado proceso electoral. El caso de Plaza Urbina, si bien está más alejado del registro, no demerita en la lista, pues ha sido un operador nato y ahora con mucha experiencia.

¿Qué ofrecerán estos nuevos partidos? De entrada, todo es incógnita, pero me parece que sus estrategias por tierra serán su cara más visible por el momento. Por ejemplo, el partido Más Michoacán estará liderado con mucha visión y eso hará que jueguen a competir sin desgaste innecesario. Jesús Reyna es astuto y saldrá a competir en aquellos espacios en donde pueda ganar su partido. El resto de batallas, estoy seguro que las reservará para guerras electorales futuras. No creo que tenga prisa; tiene la virtud de la paciencia que solo traen la experiencia y las circunstancias adversas.

La incógnita que me queda y que iré analizando en el tiempo es, ¿qué tipo de comunicación y marketing político ofrecerán estos nuevos partidos? En realidad, como consultor, esta es la parte que más me interesa. Todos estos liderazgos mencionados saben lo que la gente ya no quiere y esto les dará insumos valiosos en tanto los partidos opositores clásicos sigan sin comprender una cosa: las marcas más efectivas, hacen del cliente el actor principal en sus historias.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.