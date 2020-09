Nuestro compromiso, ofrecer los mejores servicios de salud: Carlos Herrera

Apatzingán, Michoacán, a 23 de septiembre de 2020.– Con la finalidad de brindar mejores servicios de salud a los habitantes del municipio de Apatzingán, primordialmente ante la epidemia por el COVID-19, el secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello y la secretaria de Salud, Diana Carpio Rios, realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital General de Apatzingán, donde supervisaron las acciones de reconversión.



“Sabemos que estamos viviendo momentos complicados por la presencia del COVID-19, por ello es prioritario acercar los mejores servicios de salud, ofrecerlos en cada rincón y aquí en Apatzingán no es la excepción, me es grato ver el nivel profesional al que han llevado la atención de la pandemia en este lugar”, sostuvo.



En la reconversión del área COVID del nosocomio, se ha logrado atender a toda la población de la región que ha requerido atención, desde la aplicación de pruebas hasta pacientes positivos que han requerido hospitalización, señaló la secretaria de Salud, Diana Carpio Rios.



“Imaginen cuanto deja de gastar una persona que no se tiene que ir a Morelia, esta atención es muy importante, de los 67 pacientes atendidos, sólo 8 se han ido a Morelia por la necesidad de su atención médica”, dijo.



Durante el recorrido, el secretario de Gobierno conversó con los pacientes de urgencias a quienes les reiteró el compromiso del Gobierno del Estado por brindar servicios de calidad a las y los michoacanos y los llamó a la unidad que se requiere para romper la cadena de contagios por COVID-19.



El Hospital General de Apatzingán cuenta con 22 camas para atención del coronavirus y actualmente registra un abasto del 92 por ciento de medicamento.