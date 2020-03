No te pierdas el Tercer Festival de la Gastronomía Michoacana y 17° Encuentro de Cocineras Tradicionales

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2020.- Los olores, el color y la tradición de los platillos típicos y ancestrales que han caracterizado a Michoacán, están presentes en el Tercer Festival de la Gastronomía Michoacana y 17 Encuentro de Cocineras Tradicionales, con sede en las instalaciones del recinto ferial.





Familias michoacanas y cientos de visitantes de diversos municipios del estado y de diversos estados de la República, se dan cita en este evento donde pueden disfrutar de una gran cantidad de platillos tradicionales michoacanos.



Sandra Regina González Gómez, oriunda de la ciudad de Apatzingán, comentó que es la primera vez que asiste al Festival de la Gastronomía Michoacana después de que había escuchado de la diversidad de platillos que se ofrecen.



“Poder disfrutar de estos platillos por primera vez es algo único, conocer la variedad de guisos que se presentan es algo especial, de tantos platillos que vemos es difícil poder decidirse por alguno, sobre todo por la calidad y el reconocimiento que tiene la cocina michoacana, no sólo a nivel nacional, sino internacional”, comentó.





Señaló que el mole de olla y las corundas son los platillos que más le gustan, pero en esta ocasión prefirió saborear alguno que no haya probado y a través del mismo conocer alguna región de la entidad.



Para Alfonso Márquez de la ciudad de Morelia, realizar estos eventos con la presencia de las Cocineras Tradicionales es importante, ya que permite promover la cultura, la tradición y acercar a una gran cantidad de personas, los platillos típicos de Michoacán, además de ser un beneficio para las participantes ya que pueden promover y difundir su comida y sus tradiciones.



“Tenemos la fortuna de poder venir a este evento cada año y disfrutar las delicias gastronómicas que se ofrecen en el Festival, pero sobre todo poder observar el crecimiento que ha tenido la participación de las Cocineras Tradiciones, pero sobre todo apreciar que cada vez es mayor la cantidad de personas que acuden a disfrutar las delicias de cada una de las regiones michoacanas.



Dentro de los platillos que más ha disfrutado en sus visitas, nos mencionó que hay un mole de mango de Huetamo, el cual esta super rico y se pude combinar con frijoles puercos, convirtiéndolo en un platillo delicioso.



La Cocinera Tradicional, Victoria González Chávez de Apatzingán y de la Región de Tierra Caliente, resaltó la importancia de llevar a cabo estas actividades donde se dan a conocer las costumbres y una gran cantidad de platillos tradicionales, lo que ha permitido que cada día la cocina michoacana sea reconocida a nivel nacional e internacional.



“Este evento me ha permitido ir rescatando gastronomía que ya se había perdido, rescatar comidas ancestrales de nuestras abuelas, tatarabuelas y es un orgullo poder compartir estos platillos, pero dentro de lo que más me piden es la morisqueta, que se puede combinar con diferentes guisados como frito de cerdo, aporreadillo, con espinazo en caldo, chile con queso y costillas de cerdo al tequila”, sostuvo.



Otra de las Cocineras Tradicionales presentes en cada una de las ediciones que se han llevado a cabo es Cecilia Bernabé Constancio de la comunidad indígena de San Lorenzo, quien hizo una invitación a la sociedad a que acudan a disfrutar de la gran variedad de comidas tradiciones que se ofrecen en el Festival de la Gastronomía Michoacana, tales como el churipo, corundas, quelites, que se realizan de la forma tradicional.



“Así era como era como las cocinaban nuestras abuelitas y bisabuelas, son recetas que se compartieron de generación en generación y que hoy tenemos la oportunidad de ofrecer a los visitantes y conocer la gastronomía michoacana”, agregó Cecilia mientras mostraba sus platillos recién preparados.