No se tolerarán chantajes por parte de estudiantes de la Normal de Tiripetío: SEE

Los estudiantes han amenazado, golpeado y sacado a un total de 28 compañeros para meter a la fuerza a otros 28 que no aprobaron el examen

Morelia, Michoacán; a 20 de enero de 2021.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó este miércoles que la toma de las vías del tren por parte de estudiantes de la Normal de Tiripetío, no tiene lugar, pues la razón por la que realizan dicha acción no se justifica.

Autogobierno, corrupción y vandalismo son acciones realizadas por estudiantes, que han amenazado, golpeado y sacado a un total de 28 compañeros con la intención de inscribir en su lugar y a la fuerza a otros 28 que no aprobaron el examen, además de que exigen se les perdone la expulsión a 65 de ellos que han participado en actos de robo, daños a las cosas, secuestro, entre otros.

Cabe resaltar que, de los aprobados en el examen, 50 que iniciaban su primer año han sido expulsados por la dependencia educativa, quienes además se encuentran en proceso penal luego de ser detenidos en su momento por las autoridades correspondientes; asimismo, son 15 más los expulsados que cursaban el segundo año.

Por lo anterior, la dependencia educativa afirmó que no puede mantener inscritos a jóvenes que no abonan a la imagen positiva de un maestro que tiene la vocación de educar y enseñar a las futuras generaciones.

Ante ello, la dependencia educativa se mantiene firme en la decisión de no acceder a chantajes, ni presiones o cualquier tipo de amenaza para cumplir peticiones que están fuera del marco de la ley.

Asimismo, dejó claro que se continuarán tomando cartas en el asunto y se realizarán las sanciones correspondientes a todo aquel que continúe realizando actos de vandalismo y afectaciones a las vías públicas.