Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2020.- No saber matemáticas condena a los mexicanos a la pobreza, advierte el maestro español Antonio Ramón Martín Adrián, quien tomó parte en el ciclo de conferencias previas al XXXII Encuentro Nacional de Investigación Educativa que es organizado por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a realizarse del 25 al 27 de noviembre.



Dentro de la conferencia virtual “Movimiento Matemáticas OAOA en México” el especialista de la Universidad de La Laguna, España, quien ha llevado propuestas de nuevos paradigmas para la enseñanza de esta materia en todo el mundo, asentó que más de 1.4 millones de adolescentes en el país no tienen conocimientos básicos de matemáticas, en tanto que 64.5 por ciento de los estudiantes de tercero de secundaria no pueden resolver problemas con fracciones y decimales.



De igual manera, precisó que las calificaciones en esta área del conocimiento empeoran en las secundarias comunitarias de la zona rural del país, donde más del 86 por ciento de los estudiantes no es capaz de aprobar los conocimientos básicos de matemáticas.



Martín Adrián encabeza un movimiento denominado “Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas” (OAOA), a través del cual se propone desaparecer las viejas prácticas de la enseñanza de las matemáticas en el aula “a las que nadie les hace caso” y utilizar algoritmos nuevos en todos los aspectos de esta materia.



Indicó que el momento lleva 18 años practicándose en algunos de los estados de la república, como Baja California, Coahuila y Tabasco, que anteriormente tenían muy bajo índice de aprovechamiento en esta rama del conocimiento y que desde hace 30 años se ha implementado en países que hoy son vanguardia en la enseñanza de las matemáticas



La charla llevada a cabo por el investigador español fue previa a la realización del XXXII Encuentro Nacional de Investigación Educativa, que en esta edición reflexionará acerca de los nuevos paradigmas en la era digital, contemplando actividades tales como conferencias magistrales, talleres, conversatorios, mesas de reflexión y propuesta y mesas de avance de investigación, todo lo cual se llevará a cabo en línea y de manera virtual, acatando con ello las directrices de las autoridades de salud para la nueva convivencia y respetando la sana distancia para evitar contagios.



Los temas serán dictados a través de plataformas virtuales y haciendo uso de las ventajas tecnológicas con las que ahora se cuenta. Los ejes temáticos incluyen “Experiencias docentes en la educación digital”, “Multiculturalidad e inclusión”, “Retos de la evaluación” y “La modalidad mixta en educación”.



Los recursos tecnológicos que serán utilizados incluyen conferencias magistrales usando la plataforma Cisco Weber y Facebook @IMCEDMich live; panel de experiencias docentes y presentación de libros y revistas con las mismas plataformas; y mesas de avance de investigación de los niveles de maestría y doctorado usando Meet, cabe mencionar que se hará una muestra de conclusiones al público, los días 2 y 3 de diciembre.



La cuota de recuperación por emisión de constancia para los participantes en el evento será de 200 pesos y la inscripción individual se puede realizar en la página electrónica www.imced.edu.mx/XXXIIencuentronacional