No hay declinación, Morena no es la opción para Michoacán: Magaña de la Mora

Morelia, Michoacán, a 01 de junio del 2021.- El candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, condenó que ante el nerviosismo de los políticos tradicionales se intente desgastar su imagen con especulaciones sobre supuestos acuerdos entre el PVEM y Morena, o peor aún, una declinación a favor del candidato emergente de dicho partido con el fin de confundir al electorado.

“A punto de terminar esta campaña electoral sigo diciendo que a mí me educaron para honrar mi palabra, dije desde un principio que vamos solos y lo he cumplido; dije también que llegaría hasta el final de la contienda y así será, no declinaré por nada, ni por nadie, el nerviosismo por el crecimiento del proyecto que represento los está llevando a la desesperación y especulación”, apuntó.

A horas de concluir el periodo de campañas, Magaña de la Mora afirmó que Morena no es la opción de cambio ni de transformación para Michoacán, ello al señalar que la propuesta de esta fuerza no representa el interés ciudadano, sino de políticos tradicionales.

Agregó además que el partido guinda es solo una asociación de distintas ideologías que no comparten los mismos ideales y objetivos, por el contrario, únicamente ven por los intereses de quienes hoy participan por algún cargo de elección popular.

Expuso que la fortaleza del Partido Verde en Michoacán llevó a la postulación de hombres y mujeres provenientes de la sociedad civil y con un amplio respaldo, dado su trabajo a ras de suelo y directamente con la ciudadanía, lo cual se ha confirmado en los recorridos realizados en cada uno de los municipios y distritos locales y federales.

“Hago un llamado a quiénes no han definido su voto a que hagan una reflexión y volteen a ver los candidatos del Partido Verde, porque somos la única y mejor opción, estamos planteando un proyecto ciudadano que se hizo con base a las necesidades y demandas de toda la ciudadanía”, concluyó.