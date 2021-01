No hay adeudo con el TEEM; reducción presupuestal, por ajuste en caída de ingresos: SFA

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2021.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, aclara que no hay adeudos con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).



Lo anterior, en virtud de que se hizo un ajuste presupuestal en el marco de la caída de los ingresos no etiquetados, consecuencia de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo cual está establecido en la fracción II del artículo 31 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020.



Esta respuesta se da en relación a las declaraciones vertidas por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, quien declaró que la Secretaría de Finanzas y Administración no realizó las transferencias correspondientes a los gastos de operación de mayo a diciembre de 2020, por un monto total 5 millones 300 mil pesos.



La SFA señala que tal afirmación obedece a la diferencia entre lo señalado en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2020 y lo recibido durante todo el ejercicio por el Tribunal.



Aunado a ello, no debe pasar inadvertido el hecho de que el presupuesto se ajusta durante el ejercicio tomando en consideración los ingresos percibidos.



Es decir, si no se reciben los ingresos que se tenían proyectados, el gasto debe ajustarse, sin que ello implique, bajo ninguna circunstancia, adeudos para con los distintos entes, siendo estos responsables de ajustar su gasto conforme al ingreso que perciban.



La Secretaría de Finanzas y Administración precisa que, en el presente caso, el monto a que hace referencia la magistrada presidenta corresponde a los ajustes realizados, conforme a las disposiciones aplicables en materia de disciplina presupuestal, por el Titular del Poder Ejecutivo.



Dichos ajustes se realizan por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el marco de la caída de los ingresos no etiquetados, consecuencia de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria y de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 31 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020.



Cabe destacar que esta situación se hizo del conocimiento del TEEM, mediante las reuniones de trabajo que se sostuvieron durante el transcurso del año, a efecto de que tomara las medidas necesarias para garantizar la operación mínima indispensable a través del pago de las adquisiciones y servicios irreductibles.



Aunado a lo anterior, es importante conocer que el ajuste al presupuesto del TEEM fue del 7 por ciento, mientras que la caída de las participaciones federales que corresponden al Estado, en especial el Fondo General de participaciones, fue del 13%, la cual no alcanzó a ser compensada por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (únicamente compensó 84% del Fondo General).