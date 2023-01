No hace falta otra visita, hacen falta apoyos y acciones para Michoacán: Hernández Peña￼

Morelia, Michoacán; 26 de enero de 2023.- “No hace falta otra visita, hacen falta apoyos reales y acciones para Michoacán que ayuden a cumplir con lo prometido por Andrés Manuel López Obrador”, así lo expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante la próxima llegada del presidente de la república al Estado.

Y es que consideró que ha faltado trabajo y compromiso con Michoacán por parte del gobierno federal para ayudar a resolver las diferentes problemáticas que se viven en la entidad como la federalización de la nómina educativa, la falta de condiciones para que lleguen las oficinas del IMSS a Morelia, la falta de recursos para ampliar la autopista Siglo 21, así como para la red carretera del estado y la disminución de la violencia.

“Andrés Manuel ha estado viniendo a Michoacán en vano, ha venido a pasear y a prometer cambios y resultados que no se han visto, ha olvidado a las y los michoacanos; en nuestro estado, AMLO tiene un gobierno aliado, pero nuestro estado no cuenta con el apoyo de AMLO”.

Recalcó que es inútil que venga a realizar acciones que tienen poco aporte integral para la sociedad, y que no solucionan de fondo las problemáticas y necesidades de los diferentes sectores de la población, por lo que señaló que si no viene a Michoacán a atender lo que realmente necesita el estado no tiene caso su visita.

En este contexto Hernández Peña exhortó a diputadas y diputados, así como a la sociedad civil, a unirse para exigir al presidente de la república en su siguiente visita, que responda a las promesas hechas a las y los michoacanos y que brinde herramientas que den certeza de que Michoacán será apoyado en todos los temas de mayor importancia para mejorar las condiciones de vida de todas y todos tal y como lo ha prometido a lo largo de su mandato al frente del gobierno federal.