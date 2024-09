No existen las cervezas sin alcohol: afirma Profeco

De acuerdo a la normativa oficial, en el país, un producto con la palabra ‘cerveza’ debe tener mínimo un 2% de alcohol, de otra forma su nombre tiene que cambiar.

La cerveza sin alcohol —la que tiene menos del 0,5% de graduación alcohólica y cuyo contenido no supone un riesgo para el que la bebe— es la que más se ha popularizado en el país durante la última década, actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó medidas contra este tipo de bebidas y retirará del mercado aquellas que no cumplan con la normativa vigente.

En su reciente estudio de calidad de la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, la Profeco determinó que algunas bebidas etiquetadas como cervezas sin alcohol no cumplen con las especificaciones requeridas para ser denominadas como tal.

David Aguilar Romero, titular de la Profeco, explicó en entrevista para El Universal: “por normatividad no podemos llamarle cerveza al producto que no tiene alcohol, por norma debe contener alcohol, 2%”. Es por eso que distintas marcas comercializan estos productos bajo el nombre de bebida no alcohólica, y no como cerveza sin alcohol.