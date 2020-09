“No es normal vivir con violencia”, dice Cristina; ahora inició una nueva vida

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2020.- Derivado del Protocolo de Atención para Mujeres víctimas de violencia durante la epidemia por COVID-19, 2 mil 700 mujeres han sido atendidas en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), por violencia de género.



Una de ellas es Cristina (nombre que vamos a utilizar para proteger su identidad), con 35 años de edad, madre de dos niños y profesionista. La violencia doméstica se convirtió en el común denominador en la relación que sostenía con el padre de sus hijos.



“Mi vida era muy triste, muy deprimente algunos días, yo quería desaparecer, sentía que me estaba volviendo loca”, recuerda de manera nerviosa y aún con miedo.



Tras vivir muchos años violencia psicológica y física, un día pensó que ya no podía más; por pena no buscaba apoyo con su familia o amigas.



“Por redes sociales conocí a un grupo de mujeres que me contactaron con la Seimujer”.



Al principio, no tenía mucha confianza en acercarme a recibir atención.



“Tenía miedo, pena, porque yo soy una mujer con estudios, pero aquí de verdad que han atendido muy bien, me han hecho retomar la confianza en mí”.



Con una orden de protección que ahora la acompaña, busca concretar su divorcio para poder iniciar una nueva vida, retomar su trabajo y a darle lo mejor a su hijo e hija.



“En mis terapias me enseñaron que primero estoy yo, que no es normal vivir en la violencia, que las mujeres no debemos soportar vivir así y, lo más importante: sí hay quienes nos pueden ayudar”, comenta.



Durante la epidemia la Seimujer ha logrado atender a más de 2 mil 700 mujeres que buscaban orientación, contención u apoyo psicológico y jurídico. La titular de la dependencia Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que hasta la fecha la violencia domestica sigue presente en más del 60 por ciento de los casos que se atienden en la dependencia.



Las mujeres que se encuentren en situaciones de peligro por violencia de género, pueden denunciar al 911, también llamar o enviar mensaje de WhatsApp al 44-3582-2082, o enviar un correo electrónico a la dirección, seimujeratencion@gmail.com.