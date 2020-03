No es necesario restringir viajes a México, ni cerrar fronteras o puertos marítimos por COVID-19: Gobierno Federal

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020.- México continúa en la fase uno por el coronavirus COVID-19, debido a que hasta el momento los 12 casos registrados son de importación, por lo que no se restringirán los viajes internacionales hacia territorio nacional, no se cerrarán fronteras ni puertos marítimos, ya que estas medidas no tienen fundamento científico sólido sobre el impacto en la disminución del riesgo de transmisión, se informó durante la conferencia matutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

En presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, expuso que, a los pasajeros de vuelos procedentes de naciones con transmisión activa, se les aplicará el tamizaje para la detección de síntomas relacionados con COVID-19, a través del monitoreo de temperatura e interrogatorio.

Detalló que entre las acciones que México ha emprendido bajo la rectoría del Comité Nacional de Seguridad en Salud desde inicios de enero de este año, de preparación y respuesta ante esta nueva enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, están los protocolos de vigilancia epidemiológica y de atención médica, y la promoción de la salud con información sobre COVID-19, disponible para todo el público en http://bit.ly/31eNVMx.

Asimismo, se cuenta con equipos de respuesta rápida para llegar a comunidades de difícil acceso, a fin de atender a esta población en caso de que ocurriera un brote y se requiera movilizarla.

El subsecretario detalló que el Consejo Nacional de Seguridad en Salud coordina todas las acciones en el marco de esta pandemia, seguido por los comités estatales de Seguridad en Salud presididos por las y los gobernadores y después por los comités jurisdiccionales, a nivel municipal. “Hay una perfecta alineación de estos órganos y una articulación con el Comité Nacional de Emergencias, de la Dirección General de Protección Civil”, puntualizó.

Durante la conferencia acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de la Secretaría de Salud, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes Terán; la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez-Bores Ramírez, y los directores generales de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra; del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), Alethse de la Torre Rosas, y de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, quienes representan los puntos de coordinación de la respuesta que involucra a diversas instituciones.

También estuvieron la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano; el representante en México de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), Cristian Morales Fuhrimann, y el asesor regional de Emergencias en Salud de la OPS/OMS, Jean Marc Gabastou.